Айвар Саттаров: «Ни у какого другого народа нет мечетей с минаретом на крыше»

Как на архитектуру Болгара повлияли, с одной стороны, армянские зодчие, с другой – климат Среднего Поволжья? Каковы особенности татарского типа мечети? В каких стилях построены мечети Аль-Марджани, Галеевская, Закабанная? Об этом и многом другом посетителям научного лектория «Миллиард.Татар» рассказал казанский архитектор Айвар Саттаров.





Айвар Саттаров: «Для строительства своего великого города булгары могли нанять зодчих-армян, но архитектура Болгара все-таки не является чисто армянской»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каменные шатры Болгара могли построить армянские зодчие

Болгар был достаточно укрепленным городом с валами и крепостными стенами, внутри которого находились каменные и деревянные сооружения, были даже юрты. Его каменные постройки интересны сегодня тем, что, по сути, они были одними из первых на территории России. Отсюда следует вопрос: откуда у кочевого народа умение работать с камнем? Можно предположить, что каменные сооружения возводили строители-армяне. На территории Болгарского городища до сих пор сохранилось армянское кладбище.

Армяне были искусными строителями из камня. А армянское государство, напомню, одно из древнейших в мире. Армяне живут среди камня и прекрасно знают искусство работы с ним. Для строительства своего великого города булгары могли нанять зодчих-армян, но архитектура Болгара все-таки не является чисто армянской.

Завершение Восточного мавзолея восьмигранным шатром не присуще исламской шатровой архитектуре, ее мы можем встретить только в архитектуре Болгара. Если мы рассмотрим средневековые армянские храмы, например, Эчмиадзин, то сразу заметим знакомые восьмигранные шатровые мотивы. Восточный мавзолей, который позже был превращен в Никольскую церковь, имеет очень лаконичную и простую композицию. Низ строения имеет форму четверика, которая превращается в восьмерик, и верх здания принимает восьмигранную форму, которая перекрывается шатровым куполом. Так искусно работали с камнем именно армянские зодчие.

Скос, который появляется при переходе от одной формы в другую, носит название «булгарский», это чисто булгарский конструктивный элемент в архитектуре.

В Восточном мавзолее есть арочный портал, напоминающий айванные мечети Ирана. Такой элемент встречается в постройках поздней Золотой Орды, постройках эпохи Аббасидов. Большой входной портал с небольшим входом является характерной чертой айванных мечетей.

«Завершение Восточного мавзолея восьмигранным шатром не присуще исламской шатровой архитектуре, ее мы можем встретить только в архитектуре Болгара» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Болгаре везде скатная кровля – это продиктовано местным климатом

Малый минарет выполнен в несколько иной архитектуре: сначала идет четверик, потом восьмерик, потом булгарский скос, а затем переход с восьмерика на цилиндр. Естественно, кочевники такими технологиями не владели, это работа каких-то специалистов.

Если мы посмотрим на то, какие были минареты в мировой исламской архитектуре того времени – у арабских или иранских мечетей, то мы можем заметить, что округлая форма минарета нигде не встречаются, это изобретение булгар. В основном встречались минареты-семигранники, многогранники, квадратные. Вся архитектура Магриба – это квадратные минареты, которые даже напоминают колокольни христианских храмов.

Если мы посмотрим исламскую архитектуру азиатских стран, где совершенно другой климат, то вся она имеет плоскую кровлю. Тот же Самарканд – там везде плоская кровля. Мы живем севернее, зимой здесь холодно, бывают дожди и большие перепады температур, поэтому климат очень сильно повлиял на формирование булгарской архитектуры. Здесь мы везде и всюду видим скатную кровлю, и это было продиктовано местным климатом.

Каковы архитектурные особенности Черной (Судной) палаты? Красота этого сооружения заключается в двухчастном своде. На своде-разрезе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге видно, что он состоит из трех сводов. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку [на стены].

Там были использованы металлические конструкции, но совершенно удивительно, что в XIII веке они уже знали, как необходимо распределять эту огромную нагрузку купола. Это все работа искусных мастеров, ни одно из этих явлений не случайно.

«Красота Черной (Судной) палаты заключается в двухчастном своде» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мечеть была последним убежищем в случае нападения врагов

Соборная мечеть [Болгара] представляет собой чисто омейядский тип колонной мечети. Например, мечеть в Кордове тоже относится к колонному типу. Зал Соборной мечети в свое время состоял из колонн, на сегодняшний день сохранилась только одна. До XIX века у мечети был минарет, он разрушился. Минарет, который мы сейчас видим – это восстановленный новодел.

Колонный тип мечети – чисто арабский. Понятно, булгары не могли запросто изобрести свой тип мечети. Они заимствовали колонный тип мечети заодно с принятием ислама, пришедшего из Багдадского халифата. Своеобразие мечети [в Болгаре] проявляется в том, что по углам появляются башни. Для чего они были нужны? Мечеть была последним убежищем в случае нападения врагов, поэтому башни имели чисто оборонное значение. Это не только булгарская традиция, подобные элементы мы можем заметить и в русской архитектуре. Храмы всегда имели оборонительную функцию и имели толстые стены.

Местной региональной особенностью Соборной мечети является также наличие скатной кровли. В виртуальной трехмерной модели внутреннего убранства мечети мы видим арочные колонны, которые так характерны для архитектуры мечетей эпохи Омейядов.

Конечно, принятие ислама оказало колоссальное влияние не только на архитектуру, но и на весь образ жизни булгар, а впоследствии и татар. Есть предположение, что в Черной палате в свое время располагались бани, и не простые, а с теплыми полами. То есть пол был спроектирован таким образом, что по керамическим трубам подавалась горячая вода. Где еще такое можно увидеть? Мы знаем только термы Каракаллы и Диоклетиана, в которых это использовалось. Это наследие древнеримской цивилизации, а затем византийской, которое перешло на наши земли через булгар.

С принятием ислама был воспринят культ чистого тела, потому что, чтобы пять раз в день совершить намаз, нужно пять раз совершить омовение. И это все на фоне средневековой Европы, где периодически происходил тотальный мор, чума и тиф на почве полной антисанитарии городов. Булгары предлагали князю Владимиру принять ислам и даже организовали целое посольство, демонстрируя, какую хорошую религию они приняли, но славяне предпочли христианство.

«Соборная мечеть Болгара представляет собой чисто омейядский тип колонной мечети» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На иконе «Церковь воинствующая» мы видим белокаменную Казань перед ее падением

Булгарская цивилизация была сметена монголами, а что произошло после этого? После распада этой державы потомки булгар основали Казанское ханство, которое сумело просуществовать чуть больше ста лет. Но оно интересно тем, что сохраняло исламские традиции, заложенные булгарами.

В 1552 году Казань после долгой осады была взяла войском Ивана Грозного. О том, каким был город в то время, мы представления не имеем. Есть одна только фраза князя Курбского: «На ней же (на реке, – прим. Т-и) град стоит и палаты царские и мечети, зело высокие, мурованные (каменные), идеже их умершие цари клались; числом памятамися пять их». То есть мечетей было как минимум пять. Других исторических свидетельств о том, что и как представляли собой город и его архитектура, мы не имеем.

На фрагменте иконы XVI века «Церковь воинствующая», написанной после взятия Казани, мы видим белокаменный город, весь охваченный огнем. Это единственное изображение того, как выглядела Казань до взятия города. Стены города на этом изображении – из белого камня. Это традиция каменного зодчества, которая сохранилась со времен Болгара. Как выглядели мечети на территории Казанского Кремля, неизвестно, они были снесены буквально на следующий день после взятия города.

«На фрагменте иконы XVI века «Церковь воинствующая», написанной после взятия Казани, мы видим белокаменный город, весь охваченный огнем» Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Минарет на крыше сруба – типологическая особенность татарской мечети

Представление о том, как они выглядели, нам может дать только Ханская мечеть в Касимове. Касимовское ханство находилось в подчинении у московского царя, стояло несколько особняком и было своеобразным явлением. Касимовская соборная мечеть сохранилась – это уже поздняя купольная мечеть с подлинным минаретом XVI века. Круглая цилиндрическая форма этого минарета говорит нам о причастности к татарской культуре.

Согласно предположениям некоторых наших ученых, соборная мечеть в Казанском Кремле ханского периода имела восемь минаретов. Историк Михаил Худяков высказал предположение, что на основе 8-минаретной мечети Казанского Кремля позже был построен собор Василия Блаженного в Москве. Сам факт появления в русском зодчестве совершенно уникального композиционного типа храмов, дотоле небывалого, говорит о многом.

Количество минаретов в исламской культуре жестко не регламентировано, но больше, чем в мечети аль-Харам в Мекке, наверное, делать бы не стали. Сомневаюсь, что казанские ханы решились бы на такое.

После взятия Казани каменного татарского зодчества в городе не было, только деревянное. Начался период активной христианизации местного населения. Ислам, который был государственной религией в Волжской Булгарии и Казанском ханстве, стал религией преследуемой.

В татарских селах тоже остались только деревянные мечети. Появляется новый тип мечети с минаретом на кровле, который повсеместно распространился в Поволжье и на Урале.

На подклете ставился сруб, внизу находились хозяйственные постройки, верхний этаж – два молельных помещения: суннат-зал и основной молельный зал с выступающим михрабом. Все это было перекрыто двускатной кровлей. Конструкция минарета выполнена из бревенчатого каркаса, который упирается в стропильную конструкцию кровли.

С точки зрения конструкции, это очень непростая вещь, потому что ширина самого сруба и высота минарета составляют 1 к 7. На такой высоте возникают огромные ветровые нагрузки, поэтому нагрузка минарета и ветров снижается за счет конструкции. Это уникальное изобретение наших предков.

Пропорции татарской мечети придают уникальность каждой деревне, которую узнают именно по этим минаретам. Поставить минарет на крышу обычного сруба – это типологическая особенность татарской мечети. Ни у какого другого народа такого типа мечети с минаретом на крыше нет: ни у арабов, ни у иранцев, ни у турков.

«Мечеть Марджани по своему строению она полностью повторяет деревянную татарскую мечеть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Луковички перекочевали в архитектуру православных соборов

Другой характерной чертой татарской архитектуры является полихромия. Откуда она у нас взялась, почему татары в деревнях так любят раскрашивать свои дома в разные яркие цвета? Это наследие Востока и булгар.

Полихромия в русской архитектуре, в соборе Василия Блаженного также берет свои корни в татарской полихромной архитектуре. Все храмы до XVI века на Руси – в Нижнем Новгороде, Пскове, Суздале – были белокаменными. Прежде в русской архитектуре также не было луковичных куполов, только шлемовидные. Если посмотреть на фронтон татарской мечети или татарского дома, можно заметить украшения в виде луковицы. Именно эти луковички потом перекочевали в архитектуру православных соборов. В русской архитектуре с XVI века абсолютно бесспорно влияние Востока.

По причине насильственной христианизации [каменные] мечети строить запрещали, первое послабление было при Екатерине II. К приезду императрицы в Казань татарские купцы очень хорошо подготовились, встретив ее щедрыми подарками из ювелирных украшений. После этого у нее было спрошено разрешение на строительство каменной мечети.

В 1766 году в Казани была построена первая белокаменная мечеть Марджани. Интересно то, что по своему строению она полностью повторяет деревянную татарскую мечеть. Минарет также на крыше, стиль здания – московское барокко (барочные пилястры, барочные формы окон).

Во время реставрационных работ весь фасад хотели покрасить в белый цвет. Но для русского барокко характерны яркие цвета. Тот же фасад Зимнего дворца – русское барокко не было монохромным, оно было ярким и разноцветным.

Апанаевская мечеть была построена через несколько лет, композиционно так же, как мечеть Марджани, минарет располагается на крыше. Архитектура мечети – эклектика, детали псевдорусского стиля. Мечеть строилась в несколько этапов. Конструкции каменных минаретов отличаются от конструкций деревянных, они опираются на поперечные несущие стены.

Интересно отметить, что направление на Киблу и ориентация михраба в Апанаевской мечети не совпадают. Хотя рядом стоит мечеть Марджани с идеально определенным направлением на Киблу.

«Закабанная мечеть была построена по дореволюционному проекту 1914 года архитектора Александра Печникова в стиле модерн» Фото: © «Татар-информ»

Закабанная мечеть построена в стиле модерн

В конце XVIII века в российской архитектуре наступает эпоха классицизма. Первой мечетью, построенной в этом стиле, стала Галеевская. Инициатором ее строительства был известный татарский богослов Галимджан Баруди, а рядом с мечетью он открыл медресе Мухаммадия. В этом же стиле были построены многие казанские мечети – например, Иске Таш. На планах и в разрезе мечети видно: массивный минарет на крыше опирается на массивные поперечные стены, в них также спрятана лестница на минарет.

Голубая мечеть – тоже классика. Ее также можно сопоставить с деревянными татарскими мечетями. Пропорционально эстетика сохранилась, а стилистика меняется.

Российская власть не могла пустить на самотек вопрос строительства мусульманских храмов. В министерстве внутренних дел был разработан проект типовой татарской мечети. В 1829 году разрабатывается проект восьмигранной мечети, но татарам такая инициатива на душу не ложится.

В 1844 году была предпринята вторая попытка научить татар строить мечети. Уже министерство путей сообщения разрабатывает типовые проекты мечетей. В том числе была разработана мечеть с минаретом над входом. Этот вариант был принят и в Казани – была построена Сенная мечеть (архитектор Александр Ломан). Это была первая купольная мечеть, прежде минарет всегда располагался на двускатной крыше. Первый купол татарской мечети появился именно у Сенной мечети. Она стоит на пересечении двух улиц, но расположена под углом, так как ориентирована в направлении Мекки.

Архитектор и градостроитель Василий Кафтырев хотел устроить планировочную структуру Казани по образу и подобию структуры Санкт-Петербурга. Эта часть Старо-Татарской слободы устроена по регулярной планировочной сетке, то есть она прямоугольная. На эту прямоугольную сетку мечети садятся по диагонали в соответствии с ориентацией на Мекку. Так, под углом к кварталу расположены мечети Галеевская, Сенная и Султановская – это градостроительная специфика посадки мечетей, уникальное казанское явление.

Бурнаевская мечеть является примером архитектуры в стиле мамлюков – одноэтажная мечеть с доминирующим минаретом. Также на основе образцового проекта были построены Розовая, Азимовская и другие мечети.

А Закабанная мечеть была построена по дореволюционному проекту 1914 года архитектора Александра Печникова в стиле модерн.

Публикуется с сокращениями

«Миллиард.Татар»