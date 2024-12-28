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Айтуганова: Сказать, что татарстанские фильмы полностью отбивают бюджет, не могу
Нельзя сказать, что в Татарстане всё обстоит идеально с прокатом снятых в республике фильмов. Об этом рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Сказать, что у нас всё идеально с прокатом татарстанских фильмов, — это означает слукавить. Зрителей надо к нему приучать», — констатировала Айтуганова.
Существуют, в частности, чисто технологические проблемы. Например, картина «Бери да помни» Байбулата Батуллы была сделана только в DCP-формате, из-за чего показать в сельских кинотеатрах региона ее нельзя. «Залов с цифровым оборудованием <...> у нас 38, а всего точек показа — 180», — пояснила руководитель «Татаркино».
Относительно самого фильма Айтуганова сказала, что «Бери да помни» «бюджет не отбил, но деньги собрал». В целом, по ее словам, каждый год в РТ снимается от 10 до 12 собственно татарстанских кинолент.
«Сказать, что они полностью отбивают бюджет, не могу. Если фильм не выходит в федеральный прокат — это будет проблемой», — признала она.
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