Айтуганова готова реализовать мечту Шаймиева: в РТ снимают фильм по рассказам Еники

В Татарстане снимают фильм на татарском языке по мотивам рассказов Амирхана Еники. На одну из ролей пригласили Ркаиля Зайдуллу.

В основу фильма «823 километр» легли три рассказа Амирхана Еники: «Матурлык» («Красота»), «Кем җырлады?» («Кто пел?») и «Бер генә сәгатькә» («На один час») Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Идею создания фильмов по рассказам Амирхана Еники еще шестнадцать лет назад озвучил первый Президент Татарстана. В интервью народному поэту Равилю Файзуллину Минтимер Шаймиев говорил о «сильной эмоциональной составляющей» произведений и о том, что республика готова поддержать такие проекты финансово.

«Например, рассказ “Кем җырлады?” (“Кто пел?”) – эмоционально очень мощное произведение. Эх, снять бы фильм, думаю я. У нас таких произведений достаточно. Взять те же “Неотосланные письма” Аделя Кутуя… Или “Немую кукушку” Зульфата Хакима. Я и пьесу прочитал, спектакль тоже смотрел. Очень глубокая вещь, из нее получился бы отличный фильм. У Татарстана есть возможность финансово поддержать такие формы. Не хватает нам желания, стремления. Если хотим показать себя, мы это можем делать через вот такие талантливые произведения искусства. Согласен, нужна от нас поддержка, но мы можем пойти на такие вложения. При этом должен быть ощутимый, работающий на будущее результат», – говорил Минтимер Шаймиев.

Слова Шаймиева были приняты нашими кинематографистами как инструкция к применению, и они сразу после выхода интервью взялись за дело. Правда, из «Неотосланных писем», на мой взгляд, сделать что-то приличное у них так и не получилось. Помнится, были попытки продвинуть проект по «Немой кукушке», вроде бы кто-то искал деньги под него, однако то ли доверия эти люди не вызвали, денег, насколько я знаю, так и не получили.

За воплощение в жизнь мечты Минтимера Шаймиева взялась команда Миляуши Айтугановой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За Амирхана Еники взялась команда Миляуши Айтугановой. Финансирование нашлось в госпрограмме РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 гг.)». Правда, деньги довольно скромные, чтобы сделать на них фильм, придется постараться. Приведу цифры: на создание фильма по произведениям классиков татарской литературы в программу заложены всего 4 млн 770 тыс. рублей.

В основу фильма «823 километр» легли три рассказа Амирхана Еники: «Матурлык» («Красота»), «Кем җырлады?» («Кто пел?») и «Бер генә сәгатькә» («На один час»). Три новеллы в одну цельную историю сумела объединить сценарист Валерия Байкиева. Снимать будут фильм режиссеры Ирек Хафизов и Амир Галиаскаров. Продюсер фильма – Миляуша Айтуганова.

Съемки стартовали в селе Корсабаш Сабинского района. Сейчас они переместились в Казань. Посмотреть на съемки эпизода из фильма в Союзе писателей Татарстана и поучаствовать в массовке пригласили и журналистов.

Съемки одного из эпизодов проходили проходили во дворе исторического особняка, в котором расположился Союз писателей РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В сад Союза писателей можно попасть через ажурные чугунные ворота, а также можно пройти в конференц-зал на первом этаже и спуститься в сад с террасы. Тут тебя встречают деревянные скульптуры героев тукаевских сказок: Былтыр, Су анасы, Шурале. Тут же и скамейка. Чуть в сторонке замечаешь грядки с помидорами и огурцами – говорят, посадил сосед по участку, чтобы земля не пустовала.

Во дворе исторического особняка нас встретил один из режиссеров фильма – заслуженный артист Татарстана, актер Тинчуринского театра Ирек Хафизов. «Хорошо, что пришла, вот сейчас тебя тоже возьмем в кадр, и придется писать о нас только хорошее», – шутит он при встрече с корреспондентом «Татар-информа».

Журналистов пригласили посмотреть на съемки эпизода из фильма в Союзе писателей Татарстана и поучаствовать в массовке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От него же узнаем, что здесь будут снимать: в этом эпизоде главный герой – известный писатель – возвращается в Казань, и коллеги по творческому цеху устраивают ему хороший прием: в честь него организуют собрание, дарят ему подарки. Писателя сопровождает его супруга. Также в этом эпизоде он встречается со своим учеником.

Известного писателя играет народный артист РТ, заслуженный артист РФ Ильдар Хайруллин, его супругу Мадину Федоровну – народная артистка РТ и РФ Алсу Гайнуллина. В роли ученика – Ильфак Хафизов. Председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла приглашен на роль председателя Союза писателей. Кроме того, в разных сценах участвуют татарские писатели – как и Зайдуллу, их попросили сыграть самих себя.

Ркаиль Зайдулла сыграл в фильме председателя Союза писателей, каковым он и является Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не играю, а живу в роли»

До начала съемок Ркаиль Зайдулла уже раздает интервью. Журналистам интересно, как он собирается сыграть свою роль. «А я не играю, я живу в этой роли», – закономерно отвечает Ркаиль-актер. При этом признается, что о будущей своей роли он пока знает лишь в общих чертах, по ходу съемок придется вникать в подробности. Опыт в кино у писателя уже имеется – у него были эпизодические роли в мистической комедии «Тегеннән кунак» («Гость «оттуда») Раиля Садриева и в фильме Ильдара Ягафарова «Исэнмесез?!» («Живы ли вы?!»). «Если придется оставить депутатскую деятельность и должность председателя Союза писателей, уже “созревает” новая профессия – могу быть артистом», – говорит Зайдулла.

«Называть ролью эту роль у меня и язык не поворачивается. Мне позвонила Миляуша Айтуганова и попросила сыграть. Я буду в роли председателя Союза писателей, поскольку я в реальной жизни таковым и являюсь, даже не ощущаю себя в какой-то роли. Поэтому собираюсь просто жить в кадре и заранее обещаю, что получится отлично, – весело смеется Зайдулла на весь двор Союза писателей. – Амирхан Еники – писатель-философ. Пишет изобразительным языком. Были взяты три его рассказа, и, чтобы их соединить, сценарист нашел новые приемы. Специалисты говорят, что сценарий написан очень профессионально. Но каким фильм получится, зависит от режиссеров и артистов», – считает писатель.

Ильдар Хайруллин: «Мой герой задуман как великий писатель, даже лауреат Нобелевской премии. Мне показалось это лишним, попросил убрать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильдар Хайруллин: «Работаем с удовольствием»

Пока съемочная группа занята настройкой своей аппаратуры, журналисты общаются с артистами. Вот Ильдар Хайруллин – человек, способный дать комментарий на любую тему. Первым делом с ним, конечно, говорили об этом проекте.

«Мне понравилось, что сценарий заказали профессиональному сценаристу. Она смогла три рассказа Амирхана Еники объединить в некую форму. В этих рассказах нет образа писателя, но он в фильме появился, и через него зрителю будут представлены три новеллы. Мне такой прием нравится. Работаем с удовольствием. Там мой герой задуман как великий писатель, даже лауреат Нобелевской премии. Мне показалось это лишним, попросил убрать...» – говорит артист.

***

Итак, съемочная команда готова, мы, журналисты, собрались на террасе брать интервью у «великого писателя». Под террасой-балконом супруга писателя встречается с его учеником. Затем они на скамейке в саду говорят о здоровье писателя. Во время их разговора подходит Ркаиль Зайдулла, то есть председатель Союза писателей, и приглашает гостью к собравшимся писателям.

Зайдуллу смущает, что отчество героини – Федоровна. «А почему она Федоровна? Нельзя ли мне ее просто называть Мадина ханум?» – спрашивает он. Оказалось, что можно, на том «артист» успокоился. «Могу я, приглашая ее, дотронуться до ее плеча?» – уточняет он. И это разрешили.

Ркаиль ЗАйдулла терпеливо выдержал 5-6 дублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ркаиля, уже загримированного, отправили отыграть свой сцену. Артист терпеливо выдержал 5-6 дублей. «Ильдар Ягафаров в фильме “Исэнмесез?!” снимал все с одного дубля. Погода тогда была холодная», – говорит писатель между дублями. Кстати, в предыдущей роли Зайдулле так же пришлось сыграть буквально самого себя – как председатель союза и депутат, он произносил прощальную речь на панихиде.

Тем временем подъехала продюсер фильма Миляуша Айтуганова. Быстро дала журналистам комментарии по новостям предстоящего Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

В этом году фестиваль впервые выиграл федеральный грант. «Впервые» – имеется в виду после того, как фестиваль стал Казанским фестивалем. Если кто помнит, начиналась история фестиваля под названием «Алтын минбар».

Миляуша Айтуганова привезла с собой символическую тарелку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Миляуша ханум привезла с собой символическую тарелку. «Будем разбивать», – говорит она. Правда, с первого раза тарелка не поддалась – крепкая попалась, но Ирек Хафизов не оставил ей шанса – разбил. Значит, фильму – быть!

Первая часть эпизода, съемка которой была намечена на данной локации, завершилась на сцене, где Ркаиль Зайдулла приглашает супругу писателя (Алсу Гайнуллину) на собрание.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мансур Гилязов: «Тороплюсь – еду сниматься в фильме»

А мы с фотографом «Татар-информа» Салаватом Камалетдиновым поспешили на другое мероприятие, уже в Казанском Кремле. Здесь идет очень серьезная международная конференция «Эпическая константа современной культуры: проблемы сохранения и популяризации национальных эпосов».

Бежим, торопимся на мероприятие. По Кремлю быстрыми шагами к нам навстречу идет Мансур Гилязов. «А мы же бежим на твое выступление, неужели не успели?» – расстроившись, говорю ему. Известного драматурга на конференцию пригласили рассказать о культурном коде в его пьесах «Бичура» и «Микулай».

Мансура Гилязова пригласили на конференцию рассказать о культурном коде в его пьесах «Бичура» и «Микулай», но ему пришлось уйти ради съемки в фильме Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Драматург расстроен не меньше нас. «С утра уже сижу. Там же очень долго выступают, очередь все никак не доходит. А мне надо в Союз писателей, в кино сниматься. Пришлось уйти, так и не выступив», – говорит он. Я ему: «Да найдется кому сниматься и без тебя. А о “Микулае” никто лучше автора не расскажет». «Нет, и поесть не успеваю. С утра голодный», – говорит Мансур Гилязов и продолжает свой путь. «Дай тогда хотя бы текст выступления, почитаю», – кричу ему вслед. «Я не писал», – отвечает великий драматург и вскоре исчезает из виду.

Татарские писатели – в кино

Позже на сайте Союза писателей РТ вышли фотографии – конференц-зал Союза набит битком. Писатели пришли сниматься в кино. Мансур Гилязов тоже там, лицо вроде бы довольное. Остаться в истории пришли Ильсияр Ихсанова, Марат Закир, Лябиб Лерон, Радиф Сагди, Рифат Джамал, Камиль Каримов, Вакиф Нуриев, Газинур Мурат, Вахит Имамов, Рустам Галиуллин. Подняли даже Лирона абый Хамидуллина, которому в этом году стукнет 90 лет. Кто не пришел – пусть пеняет на себя, могут и не войти в историю.

Писатели собрались поговорить о творчестве Амирхана Еники и заодно войти в историю, снявшись в фильме по его рассказам Фото: Союз писателей РТ

Правда, позже писатель Вакиф Нуриев признался, что пришли они все поговорить о творчестве Амирхана Еники. «А мы готовились. Думали, что собираемся на обсуждение творчества Амирхана Еники», – сказал он.

Съемки фильма продолжаются. Творческую команду фильма сейчас можно встретить в любом уголке Казани. Обещают, что съемки завершатся уже в этом году.

В фильме участвуют народные артисты Татарстана Ильдар Хайруллин, Ильдус Ахметзянов, Алсу Гайнуллина, заслуженные артисты Татарстана Альфия Хасанова, Гульчачак Хафизова, Фанис Зиганшин, артисты Зульфат Закиров, Резеда Салахова, Ильсаф Гиззатуллин. Также привлечены студенты Казанского театрального училища и дети села Корсабаш Сабинского района.

Автор: Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского