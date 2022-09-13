Айтишники стали не нужны? В IT-сфере растет число резюме, а вакансий не прибавляется

Количество вакансий в IT с начала года снизилось на 25%, а резюме — выросло на 55%. Чем объясняется такая динамика, стоит ли на этом фоне осваивать IT-компетенции и изменится ли ситуация на рынке в перспективе – выяснил «Татар-Информ».

Количество вакансий в сфере ИТ за восемь месяцев текущего года снизилось на 25% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перекос на рынке труда в ИТ

Согласно статистике HeadHunter, количество вакансий в сфере IT за восемь месяцев текущего года снизилось на 25%. Если еще в январе на сайте компании было размещено 114,6 тыс вакансий, то в августе их число упало до 85,2 тыс.

Количество соискателей по этой специальности демонстрирует противоположную динамику: в январе на сайте размещалось 211,1 тыс резюме, а в августе их число достигло 327 тыс. Рост составил 55%.

Такие цифры вызывают некоторое недоумение, учитывая то, что еще весной многие руководители российских IT-компаний, а также чиновники предупреждали о потенциальном кадровом голоде в этой сфере, в том числе из-за массового оттока айтишников за рубеж. Неужели, айтишники больше не нужны и мы зря штурмовали IT-курсы в стремлении переучиться на востребованную профессию?

Наплыв новичков и неясный бизнес-контекст

Свой взгляд на причины образования такого перекоса на рынке озвучил основатель IT-компании «Технократия» Булат Ганиев.

Булат Ганиев: «Многие коммерческие компании в России значительно сократили бюджеты на разработку и инновации – из-за неясного бизнес-контекста» Фото: vk.com/ganievbulat

«Во-первых, большое количество онлайн-школ сейчас предлагают услуги по переобучению в айтишников. Результат: на рынок вываливаются резюме junior grade, то есть ребят, которые только-только чему-то научились. На самом деле, деятельность этих онлайн-школ довольно бесполезная. Чтобы стать инженером, не достаточно пройти полугодовой курс. Кто-то, конечно, может это сделать – за счет личных уникальных качеств и дополнительной практики, но это не массовая история. То есть, на рынок вышло огромное количество тех, кто недавно перепрофилировался в IT, и, разумеется, компании не хотят их брать, потому что в таких сотрудников еще надо очень много инвестировать», - комментирует эксперт.

Другой причиной, по словам Булата Ганиева, стало то, что многие коммерческие компании в России значительно сократили бюджеты на разработку и инновации – из-за неясного бизнес-контекста.

Плюс, из-за того, что из страны ушли крупные международные компании, в моменте мы получили ситуацию, когда на рынок пришло большое количество «высвободившихся» высококвалифицированных IT-специалистов. Как следствие, компании, которые раньше существовали в условиях дикого дефицита кадров, удовлетворили свой запрос.

«Это определенно связанно с массовым исходом иностранных компаний из России, а также с перемещением некоторых подразделений российских компаний за рубеж, - соглашается с Ганиевым директор ассоциации АПКИТ и председатель Совета ТПП по развитию цифровой экономики Николай Комлев. - Возросшее число резюме связано еще и с тем, что в целом идет реструктуризация рынка: меняются зарплаты, условия, специалисты переходят из компании в компанию и ищут новые места».

«Дефицит кадров никуда не денется»

По мнению Николая Комлева, то, что мы наблюдаем в статистике HeadHunter, можно назвать «некоторым уменьшением остроты проблемы с кадровым дефицитом в ИТ», но это, вероятно, временная история.

Николай Комлев: «Те, кто идет учиться на айтишника, особенно на смежные специальности, будут всегда востребованы» Фото: apkit.ru

«Дефицит кадров никуда не денется, он будет наблюдаться в ближайшие 1-3 года. Те, кто идет учиться на айтишника, особенно на смежные специальности -то есть, не просто на программиста, а на программиста, связанного с бизнес-процессами (это ERP-системы, системы управления предприятием и так далее) - будут всегда востребованы. В этом же ключе можно говорить об IT-специалистах на стыке с биотехнологиями и информационной безопасностью», - уверен эксперт.

Другой аргумент в пользу сохранения потребности в IT-специалистах заключается в том, что государство сейчас выделяет огромные средства на цифровое импортозамещение.

Государство сейчас выделяет огромные средства на цифровое импортозамещение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не припомню, чтобы столько денег на информационные технологии выделяли в предыдущие годы. Но выделение денег само по себе не превращается в программы и оборудование. На эти деньги кто-то еще должен создать, разработать и внедрить. Поэтому, конечно, кадры понадобятся», - комментирует Николай Комлев.

В то же время, собеседник «Татар-Информ» отмечает существенное отставание России в части разработки «железа». По его словам, развитие этого направления будет невозможным без существенного притока новых кадров. Правда, ситуация сложится иначе, если мы решим пойти по пути импорта из Азии.