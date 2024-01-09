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Айсу, Эмма и Амиль оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани
Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на первой неделе наступившего 2024 года, с 1 по 7 января, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.
Наиболее редкими среди мужских имен оказались Амиль и Рафиль. При этом редких женских имен в Управлении ЗАГС назвали намного больше. Это Айсу, Диния, Раида, Селина, Эмма, Зифа, Язиля, Тея и Рания.
Чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им такие имена, как Эмир, Амир и Мухаммад. Для девочек семьи наиболее часто выбирали имена Ева и Полина.
Всего в Казани за семь дней родились 117 детей: 60 девочек и 57 мальчиков. Минимальная масса ребенка при рождении составила 2060 граммов, а максимальная — 5930 граммов.
Кроме того, за первую неделю нового года в городе зарегистрировано 27 браков. Первая регистрация состоялась 3 января, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление ЗАГС.
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