Айсен Николаев о сфере нефтедобычи в России: Главное, чтобы голос регионов был услышан

Айсен Николаев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ключевая задача в сфере нефтедобычи в России сейчас – это учитывать региональную специфику. Таким мнением по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по энергетике в рамках Татарстанского нефтехимического форума поделился ее председатель и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Главная задача нашей комиссии – это чтобы голос регионов был услышан на разных уровнях, чтобы решения, вырабатываемые на федеральном уровне, обязательно учитывали региональный компонент. Без этого поступательное движение нашей страны будет сложным», – заявил он.

Что касается решений относительно проблемы истощения традиционной ресурсной базы, то одним из ключевых Айсен Николаев назвал добычу нефти в новых для этой сферы регионах.

«В стране есть большие территории, в первую очередь на Дальнем Востоке и Арктике, которые до сих пор малоизучены, но очень перспективны с точки зрения добычи углеводородов. Мы уже нашли большие ресурсы, которые требуют дальнейшего изучения», – подчеркнул Николаев.

При этом большую роль в первичной георазведке должно сыграть государственные инвестиции.

«Сегодня мы видим, что весь сектор сдвигается с запада на восток к арктическому побережью. Уверен, что те подходы разведки и нефтедобычи, которые были использованы в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае, будут эффективны и в Арктике и Чукотке. Эффект от этого мы увидим в ближайшие десятилетия», – заключил Николаев.