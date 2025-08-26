news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 августа 2025 18:27

Айсен Николаев о сфере нефтедобычи в России: Главное, чтобы голос регионов был услышан

Читайте нас в
Телеграм
Айсен Николаев о сфере нефтедобычи в России: Главное, чтобы голос регионов был услышан
Айсен Николаев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ключевая задача в сфере нефтедобычи в России сейчас – это учитывать региональную специфику. Таким мнением по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по энергетике в рамках Татарстанского нефтехимического форума поделился ее председатель и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Главная задача нашей комиссии – это чтобы голос регионов был услышан на разных уровнях, чтобы решения, вырабатываемые на федеральном уровне, обязательно учитывали региональный компонент. Без этого поступательное движение нашей страны будет сложным», – заявил он.

Что касается решений относительно проблемы истощения традиционной ресурсной базы, то одним из ключевых Айсен Николаев назвал добычу нефти в новых для этой сферы регионах.

«В стране есть большие территории, в первую очередь на Дальнем Востоке и Арктике, которые до сих пор малоизучены, но очень перспективны с точки зрения добычи углеводородов. Мы уже нашли большие ресурсы, которые требуют дальнейшего изучения», – подчеркнул Николаев.

При этом большую роль в первичной георазведке должно сыграть государственные инвестиции.

«Сегодня мы видим, что весь сектор сдвигается с запада на восток к арктическому побережью. Уверен, что те подходы разведки и нефтедобычи, которые были использованы в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае, будут эффективны и в Арктике и Чукотке. Эффект от этого мы увидим в ближайшие десятилетия», – заключил Николаев.

#нефтедобыча #энергетика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025