Айсен Николаев: «Наша цель – рост качества жизни людей через сотрудничество РТ и Якутии»

«Сотрудничество с Татарстаном для нас очень важно»

— Айсен Сергеевич, в Татарстане стартовали Дни Якутии. Что презентует ваш регион в ходе этого мероприятия, на какие направления межрегиональной работы будет сделан основной упор? Планируется ли проведение таких событий в будущем на регулярной основе?

— Еще в прошлом году мы вместе с Президентом РТ договорились, что в год 100-летия ТАССР Якутия, как братская республика, представит достижения своей культуры, техники и экономики здесь, в Татарстане. Из-за пандемии нам пришлось перенести мероприятие на этот год, но это не помешало сделать его масштабным и интересным.

В Татарстан прибыла большая делегация, в которую вошли деятели культуры, представители бизнеса и республиканского правительства. Мы приехали, чтобы показать достижения нашей республики, обменяться опытом и наладить новые дружеские связи в социальной сфере и экономике.

В 1996 году был подписан первый договор о сотрудничестве двух наших республик, с этого момента прошло более двадцати лет. И сейчас появилась явная потребность в обновлении данного соглашения, чтобы он лучше совпадал с современными реалиями и работал на благо Татарстана и Якутии.

— Якутия, как и Татарстан, является ресурсоемким регионом — в республиках добываются значительные объемы полезных ископаемых, которые затем идут на экспорт. Какие совместные проекты намерены реализовать в этой сфере? Возможно, в рамках Дней Якутии в РТ будут подписаны соглашения с нашими ведущими добывающими компаниями?

— Якутия является регионом, где добывается большое количество необходимых всей стране полезных ископаемых — это алмазы, золото, уголь, нефть и газ. Поэтому сотрудничество с Татарстаном как регионом — производителем оборудования для нас очень важно. Представители нашей делегации активно взаимодействуют и налаживают связи с татарстанскими коллегами, чтобы совместно воплощать в жизнь проекты на территории Якутии.

Сегодня Татарстан является одним из лидеров страны по производству техники на газомоторном топливе (ГМТ). И у нас уже есть конкретные планы для совместной работы на территории нашей республики в этой сфере.

ГМТ является экологически чистым продуктом, к тому же Якутия обладает огромными газовыми запасами. У нас есть трудности с производством топлива на территории республики, и широкое внедрение газомоторного топлива позволит максимально удешевить топливную компоненту для местной экономики.

Транспорт: в Якутии ждут новые КАМАЗы и северные модификации Ми-38 и «Ансатов»

— В продолжение темы транспорта. В Татарстане работает крупнейший в стране производитель грузовиков КАМАЗ, который поставляет свои машины в десятки стран мира. Насколько его продукция может быть востребована для якутской экономики?

— Техника КАМАЗа всегда была широко представлена в Якутии. Она показал себя с самой хорошей стороны в автоперевозках, в качестве спецтехники и других сферах. Отмечу, что КАМАЗ не стоит на месте и представляет все новые модели машин, в том числе на газомоторном топливе. Компания развивается вместе со своей продукцией, которая и в дальнейшем будет востребована якутскими предприятиями. А мы приложим все усилия, чтобы еще шире использовать эту технику в нашей экономике.

— В вашей республике одним из востребованных видов транспорта являются вертолеты. Вертолетная техника — это еще одна тема Татарстана, у нас работает Казанский вертолетный завод (КВЗ), который сейчас выпускает новый вертолет Ми-38. Удалось ли вам ознакомиться с данной машиной и какие у нее перспективы применения в вашем регионе?

— Непосредственно полетать на данном вертолете мне еще не доводилось, хотя его основные характеристики я знаю. Это и дальность полета до 1100 километров, и возможность брать на борт большое число пассажиров — это хорошие предпосылки для использования Ми-38 в наших труднодоступных территориях. Для тех же нефте- и газодобывающих компаний, которым нужно перебрасывать большое количество персонала на дальние расстояния. Я считаю, что этот воздушный аппарат будет востребован.

В целом на территории Якутии вертолеты линейки Ми-8 пользуются давним заслуженным авторитетом и уважением. Практически весь наш воздушный флот состоит из «восьмерок». В последние годы мы занимаемся обновлением вертолетного парка, в том числе с помощью лизинга в рамках федеральных программ.

Мы уже заключили соглашение и надеемся, что в ближайшие годы к нам поступят и новые вертолеты «Ансат», которые также выпускаются в Казани. Конечно, условия севера предъявляют свои требования к любой технике. И я рад, что КВЗ их учитывает. Поэтому я уверен, что «Ансаты» покажут себя в Якутии с самой лучшей стороны.



Про пандемию: «Год был непростым, но сейчас экономика растет выше допандемийных уровней»

— Прошлый год оказался сложным для страны и ее регионов, пандемия ударила по всем отраслям экономики. Как Якутия пережила этот период? На какие точки роста опирается ваша республика, выходя из коронакризиса, и какую роль в этом деле могут сыграть совместные татарстано-якутские проекты?

— Пандемия больно ударила и по нашей стране, и по всему человечеству в целом. Прошедший 2020 год был для нас очень непростым, особенно его первая половина. В этот период из-за резкого локдауна мировой экономики обрушился спрос на ювелирные изделия и бриллианты. Были драматические моменты, когда продукция нашего системообразующего предприятия — компании «Алроса» практически не продавалась. Это повлекло снижение нашего ВРП, по итогам года порядка минус 5%.

Но уже с конца 2020 года началось оживление рынка, к этому времени мы подтянули и другие экспортные направления. В первом полугодии 2021 года ситуация продолжила улучшаться — мы не только отыграли потери прошлого года, но и фиксируем рост многих показателей выше уровней допандемийного 2019 года. Речь идет о добыче полезных ископаемых — нефть, газ, золото и уголь. По алмазам в январе-мае 2021 года мы показываем рост более 180% к аналогичному периоду прошлого года.

Конечно, пандемия еще не закончилась. У нас был рост случаев заболевания в прошедшем апреле на фоне прихода весны и смягчения ряда ограничений. Люди после долгой зимы начали активно гулять, встречаться и проводить время вместе. Но сейчас ситуация стабилизировалась, мы вышли на плато. С помощью вакцинации мы намерены окончательно победить этот коронавирус.

— Какими темпами у вас продвигается процесс вакцинации?

— По темпам вакцинации населения мы находимся в первой десятке среди регионов России. Но иногда непроверенная информация и негативные слухи про вакцину сбивают с толку, пугают граждан.

Здесь можно сказать лишь одно: неприятие вакцинации заканчивается после того, как человек сталкивается с данным заболеванием в жизни. Заболевают близкие люди, в ряде случаев с летальным исходом. И тогда приходит понимание, насколько опасным может быть коронавирус.

Поэтому нам нужно активнее работать с людьми, чтобы донести все преимущества вакцинации до каждого нашего жителя. Например, мои родители, которым сейчас больше 70 лет, уже привились и чувствуют себя отлично. Вакцинация — это, прежде всего, забота о своих близких.

О туристическом потенциале Якутии: «Широкий поток путешественников из России и зарубежья ждем к 2024 году»

— В последние годы в России активно развивается внутренний туризм, мы отчетливо видим это у нас в Татарстане. В свою очередь Якутия притягивает людей неповторимой северной природой. Как этот потенциал будет использован для развития отечественного туризма?

— Мы находимся в самом начале пути по развитию туризма. С точки зрения туристического потенциала, Якутия — это богатейшая территория, которая обязательно удивит российских и иностранных туристов. У нас есть и грандиозные природные виды, и богатая народная культура.

Одна из наших визитных карточек — холод. На планете становится все меньше мест, где встречаются экстремальные морозы минус 50-60 градусов. У нас же это далеко не редкость.

Развитие отрасли сдерживает ряд факторов. В первую очередь — необходимость современной и удобной туристической инфраструктуры. Другой момент, который нужно решать на федеральном уровне, — доступность авиаперелетов в регион.

Решение двух этих вопросов сделает Якутию очень привлекательной площадкой для внутреннего туризма. И не только. Наша республика привлекает заметное внимание туристов из региона Юго-Восточной Азии, рост турпотока из этих стран мы ждем после победы над пандемией.

Согласно планам, к 2023 году мы закончим реконструкцию взлетной полосы аэропорта в Якутске. Будет обновлена вся международная часть данного аэропорта. И к 2024 году мы сможем говорить о старте широкого, массового туризма в нашу республику.

Про развитие родных языков: «Мы должны продвигать эту тему на федеральном уровне вместе с Татарстаном»

— У Татарстана и Якутии есть общая черта — это трепетное отношение к родным языкам. Нам очень интересен опыт других национальных регионов — как в вашей республике работают над сохранением и развитием якутского языка?

— Мы бережно относимся к сохранению и развитию якутского языка как государственного. Также у нас есть языки малочисленных народов Севера — для их сохранения и развития прикладывается немало усилий.

С этой точки зрения в Якутии выстроена продуманная, правильная политика лингвального обучения. Мы действуем строго в рамках федерального законодательства. При этом региональная компонента обучения детей на якутском языке традиционно сильна. Одним из акцентов в этой работе является повышенное внимание к родным языкам в городской среде.

Если посмотреть в целом, то на сегодняшний день обучение на якутском и русском языках идет в полном соответствии с запросами местного населения. Раньше многие родители сетовали на недоступность обучения детей на родном языке, сейчас таких вопросов возникает все меньше.

Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. В 2019 году я подписал указ о запуске отдельной программы развития государственной языковой политики. Она имеет необходимое финансирование и направлена на поддержку языков коренных народов, проживающих на территории нашей республики. Поддержание языкового разнообразия для таких регионов, как Якутия, — это необходимый пункт для уверенного развития.

Мы также видим, что очень многое для развития родного языка делается в Татарстане. Безусловно, нашим республикам нужно продолжать сотрудничество в этой сфере и в дальнейшем только усиливать его. В том числе совместно продвигать эту тему на федеральном уровне.

«Ждем татарстанскую делегацию на празднике 100-летия ЯАССР»

— В 2020 году Татарстан праздновал 100-летие образования ТАССР. В следующем году вековой юбилей будет отмечать Якутия. Какие мероприятия у вас планируются в связи с этим событием?

— Это одно из важнейших событий для нашего региона, и мы с радостью ждем татарстанскую делегацию на празднование 100-летия с момента образования ЯАССР. Еще несколько лет назад мы разработали и утвердили масштабный план мероприятий, приуроченных к юбилею. Сейчас идет его планомерная реализация. В рамках подготовки к торжествам мы выбрали 100 ключевых инициатив от наших граждан, которые постепенно воплощаем в жизнь. Параллельно идет обновление и восстановление различных социальных и культурных объектов республики.

Также планируются международные события, в том числе интеллектуальные игры среди школьников, проведение спортивных игр народов Якутии, национальный праздник Ысыах. Надеемся, что эти и многие другие мероприятия удастся провести в широком допандемийном формате. Уверен, что все наши гости получат массу впечатлений и удовольствия от визита в Якутию.

— В эти дни у вас проходит насыщенная программа в Казани. Какие впечатления остались от татарстанской столицы?

— Я вижу, как динамично развивается Татарстан. Идет поступательное, планомерное развитие по всем направлениям, жизнь граждан становится лучше.

Помимо мероприятий в рамках Дней Якутии в Татарстане сюда прибыла делегация — чтобы перенимать опыт у татарстанских коллег в сфере государственного управления, по вопросам реализации экономических проектов и в области успешного привлечения инвестиций. Здесь нам есть чему поучиться.

В целом по стране действует программа тиражирования лучших региональных практик. Для их успешного применения необходимо живое общение управленцев, чтобы адаптировать успешные модели под конкретные условия каждого региона.

Совместная работа, которую мы сейчас ведем с татарстанскими коллегами, в итоге даст положительный эффект в жизни простых якутян. Это и есть главная цель, ради которой мы приехали Татарстан.

— Спасибо за интервью!