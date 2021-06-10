Айсен Николаев: Казанские «Ансаты» и Ми-38 будут востребованы на просторах Якутии

Вертолеты Ми-38 и «Ансат» производства Казанского вертолетного завода будут востребованы якутским бизнесом и сферой воздушных перевозок. Эти машины хорошо подходят для условий Севера и соответствуют необходимым региональным требованиям. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Он отметил высокую вместительность и дальность полета Ми-38, которые необходимы для перевозки людей на просторах Якутии.

«Это хорошие предпосылки для использования Ми-38 в наших труднодоступных территориях. Для тех же нефте- и газодобывающих компаний, которым нужно перебрасывать большое количество персонала на дальние расстояния. Я считаю, что этот воздушный аппарат будет востребован», — сказал Николаев.

Руководитель Якутии добавил, что в последние годы власти республики занимаются обновлением вертолетного парка региона, в том числе с помощью лизинга в рамках федеральных программ.

«Мы уже заключили соглашение и надеемся, что в ближайшие годы к нам поступят и новые вертолеты „Ансат“, которые также выпускаются в Казани. Конечно, условия Севера предъявляют свои требования к любой технике. И я рад, что КВЗ их учитывает. Поэтому я уверен, что „Ансаты“ покажут себя в Якутии с самой лучшей стороны», — заключил Айсен Николаев.