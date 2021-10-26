AirBridgeCargo и DPD запустят проект мультимодальной логистики в Татарстане

Авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») и логистический оператор DPD в России планируют развивать бесшовные грузовые логистические услуги на базе Татарстана, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

Компании подписали меморандум о намерениях в ходе всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированной услуге в Казани.

«Волга-Днепр» и DPD в России инициируют проект мультимодальной логистики, который предполагает доставку грузов от места производства за границей авиатранспортом и с помощью магистральных грузоперевозок до места получения товара.

«Наше сотрудничество с DPD в итоге положительным образом повлияет на покупателей, которые будут получать более качественную услугу по доставке грузов в более сжатые сроки», - цитирует коммерческого директора авиакомпании AirBridgeCargo Алексея Зотова пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что DPD в России имеет широкую филиальную сеть по всей стране, крупные терминалы и сортировочные центры в ключевых городах, в частности, в Казани.

«Широкая сеть магистральных маршрутов любым видом транспорта позволяет нам быть надежным оператором, одним из лидеров в экспресс-доставке. Мы рады, что такие крупные авиаперевозчики, как AirBridgeCargo, выбирают нас в качестве партнеров по предоставлению последней мили и магистральных перевозок», — приводятся слова генерального директора DPD в России Николая Воинова в пресс-релизе.

DPD – крупнейший в России негосударственный оператор экспресс-доставки и логистики. DPD в России входит в состав DPDgroup, второй по величине сети доставки посылок в Европе, принадлежащей международному холдингу GeoPost. Российская инфраструктура включает более 150 терминалов, пункты выдачи Pickup; работают подразделения во всех странах ЕАЭС. Ежедневно по собственной сети перевозятся десятки тысяч посылок. Клиентам предлагается доставка в 26 тыс. населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 220 странам мира.