AirBridgeCargo и «Деловые Линии» планируют развивать логистику в Татарстане для eCom

Авиакомпания AirBridgeCargo, крупнейший грузовой перевозчик в России, которая входит в Группу «Волга-Днепр», и ГК «Деловые Линии» договорились о сотрудничестве, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана.

Меморандум о намерениях подписан на площадке Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам в Казани.

Компании наметили ряд потенциальных совместных проектов до 2024 года для развития интегрированной логистики. Планируется синхронизировать авиационную доставку с использованием чартерных и регулярных рейсов на грузовых самолетах группы «Волга-Днепр» и наземную перевозку по «последней» миле в России, предоставляемую компанией «Деловые Линии».

«Наше сотрудничество открывает большой потенциал, в том числе по «здоровой» децентрализации грузопотоков из Москвы в Казань, что позволит развивать регион, создавать больше рабочих мест и включать Республику Татарстан в глобальную карту грузовых перевозок», - цитирует коммерческого директора авиакомпании AirBridgeCargo Алексея Зотова пресс-служба.

«Мы готовы помочь бизнесу Татарстана выйти на новый уровень, тем более у региона высокий потенциал в сфере логистики и электронной торговли, его доля в торговых оборотах страны активно растет. Наш накопленный опыт и развитая инфраструктура позволяют подстроить мультимодальные маршруты под запросы клиента, а оптимизация логистических схем благодаря сотрудничеству с авиакомпанией AirBridgeCargo поможет предпринимателям значительно увеличить объемы онлайн-экспорта и повысить свою конкурентоспособность на российском рынке», - приводятся слова генерального директора ГК «Деловые Линии» Фарида Мадани.