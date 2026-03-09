Айрату Файзрахманову поручено сделать Нацмузей частью культурного ожерелья РТ

Министерством культуры Татарстана перед новым директором Национального музея РТ Айратом Файзрахмановым поставлена задача сделать вверенное учреждение «одной из жемчужин историко-культурной короны Республики Татарстан». Об этом в первом русскоязычном интервью в новой должности Файзрахманов рассказал в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Мы знаем, что театр Камала – это жемчужина. Казанский Кремль и все объекты ЮНЕСКО – это жемчужины. Я надеюсь, что и Национальный музей в это ожерелье войдет. Такая миссия», – сказал Айрат Файзрахманов.

Он выразил уверенность в том, что с точки зрения богатства фондов у музея имеется для этого «абсолютный потенциал». Сейчас фонды Национального музея РТ насчитывают более 920 тыс. единиц хранения.

«Максимально показать это богатство фондов – задача, которую поставила передо мной Ирада Хафизяновна Аюпова (министр культуры РТ – прим. Т-и)», – конкретизировал директор Национального музея РТ.

В стратегию развития музея, работа над которой еще ведется, будут также включены обновление экспозиционных площадей, систематическое пополнение фондов, развитие научной работы и количественные показатели.

«Сейчас в Национальный музей с учетом наших филиалов (а их 15) приходит 650 тыс. человек в год. Я считаю, это хороший показатель. В перспективе на ближайшие пять лет, я думаю, нужно приближаться к миллиону посетителей. Если создавать полноценную стратегию формирования фондов, то мы должны прийти и к миллиону единиц хранения. И это не пустые цифры, а конкретные коллекции, конкретные мемориальные вещи, конкретные исторические периоды…» – объяснил Файзрахманов.

Айрат Файзрахманов был назначен директором Национального музея РТ в ноябре 2025 года. Полностью интервью с ним читайте на сайте «Татар-информа».