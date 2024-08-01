«Айрат здесь жил, рос, учился»: в Казани открыли сквер имени Хайруллина

Сквер имени политического деятеля Айрата Хайруллина открылся на пересечении улиц Газовая и Качалова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На пересечении улиц Газовая и Качалова в Казани открылся сквер имени политического деятеля Айрата Хайруллина, который трагически погиб четыре года назад. Новый парк расположился между родной школой народного избранника и улицей, названной в его честь.

«Сегодня Айрату Хайруллину исполнилось бы 54 года. К сожалению, его с нами нет. Когда вторую газовую улицу переименовали в его честь, мы пришли, посмотрели и решили сделать здесь небольшой сквер. В этом микрорайоне около 5 тыс. жителей, для них всех мы сделали такой уютный уголок. Айрат здесь жил, рос, учился и знал каждый кустик», – поделился на церемонии открытия сквера брат Айрата Хайруллина Ильшат Хайруллин.

Ильшат Хайруллин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Раньше на месте сквера был пустырь, однако меньше чем за год тут появился целый парк с детской и спортивной площадками, небольшим садом из елей и ухоженными газонами. По словам Ильшата Хайруллина, работа на этом остановлена не будет: впереди установка освещения, а к следующему летнему сезону высадят цветы, несколько подсолнухов и даже кукурузу как отсылку к тому, что Айрат Хайруллин много лет посвятил вопросам сельского хозяйства.

С большой благодарностью к семье Хайруллиных обратились и местные жители, которые собрались на церемонию открытия.

Сквер уже стал местом притяжения для детей из близлежащих домов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы все рады и довольны. Неслучайно здесь поставили именно детскую площадку, потому что Айрат Назипович очень чутко относился к детям, символична и спортивная [площадка], потому что он любил и спорт: с детства занимался боксом в местной школе. Самой большой нашей благодарностью станет бережное отношение к этому парку», – поделился один из местных жителей.

Сквер уже стал местом притяжения для детей из близлежащих домов. С самого утра там резвились ребята, ни один из объектов детской и спортивных площадок не пустовал. А завершили церемонию запуском воздушных шаров.

Айрат Хайруллин был политическим и экономическим деятелем, депутатом Государственной Думы 4, 5, 6 и 7-го созывов от Татарстана.