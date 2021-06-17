Айрат Зарипов: В интернете должно быть как можно больше контента на татарском языке

В Сети должно присутствовать как можно больше контента на татарском языке. Такое мнение выразил председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов на пресс-конференции.

«Впервые в России аудиокниги на татарском языке появились на сервисе „ЛитРес“. Там размещено 153 книги известных авторов. Проект реализован при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, который в свое время выделил средства для его реализации», — рассказал спикер.

По мнению Зарипова, необходимо также увеличить контент на татарском языке в «Википедии». «Считаем, что присутствия татарского языка здесь тоже должно быть много», — отметил депутат, добавив, что в республике реализуются проекты и по изданию книг на татарском.

Кроме того, парламентарий упомянул о работе такого интернет-ресурса, как «Матбугат.ру». «Его создатель и главный редактор вышел с инициативой о проведении конкурса по увеличению контента на татарском языке, например, на YouTube», — подчеркнул он.