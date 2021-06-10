Глава Минцифры РТ: К 2021 году мы получим стопроцентное подключение ФАПов к сети Интернет

Свое выступление министр начал с пояснения, что в данный момент главной задачей Минцифры РТ является предоставление доступа к скоростным услугам связи всем населенным пунктам нашей республики — без исключения. Сейчас ведется активная работа как по привлечению инвестиций из федерального бюджета, так и по привлечению инвестиций самих операторов связи. И подключение социально значимых объектов к сети связи в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» — одно из основных направлений деятельности ведомства.

«В 2019-2020 годах было подключено 1231 муниципальное учреждение, в первую очередь школы, — рассказал Хайруллин. — У нас в Татарстане 1680 объектов начального и среднего образования. Прежде лишь 600 школ были снабжены каналами связи. Однако в прошлом году абсолютно во всех школах республики, неважно, 20 там детей учится или 1000, построены волоконно-оптические линии связи».

В 2021 году планируется подключить еще 2347 социально значимых объектов, в числе которых фельдшерско-акушерские пункты и сельские Дома культуры. Среди всех регионов России именно в Татарстане наибольшее число объектов, подключаемых к сети в этом году.

«В 2021 году мы получим стопроцентное подключение ФАПов, а также доведем оптику до 299 населенных пунктов, в которых никогда прежде этой оптики не было», — заявил министр.

Работа по подключению ведется компанией «Таттелеком». При этом фактический адрес подключаемых объектов должен соответствовать адресу, указанному в уставных документах. Информацию о кандидатуре на подключение необходимо предоставить в приемо-сдаточную комиссию до 11 июня, предварительно проведя сверку адресов в уставных документах с адресами, указанными в перечнях подключения социально значимых объектов. И до 15 июня направить копии подтвержденных уставных документов в Минцифру.

«Объекты, по которым адрес в уставном документе не совпадает с фактическим, не будут подключаться и не будут оплачиваться, — сообщил Хайруллин. — В наших общих интересах ускорить эту работу и привести бумаги в порядок».

По словам министра, в настоящее время жители 1728 населенных пунктов нашей республики имеют возможность подключить высокоскоростной доступ в интернет. 78% домохозяйств, членами которых является более 97% населения Татарстана, уже имеют такое подключение.

«В течение трех лет мы с компанией «Таттелеком» намерены заменить устаревшие медные телефонные линии на современные оптические каналы связи, — рассказал спикер. — Они дадут возможность подключаться сельским жителям со скоростью до 100 Мбт в секунду. За этот период мы построим скоростные линии связи в 200 тысячах домохозяйств».

На первом этапе, в 2021 году, этот показатель планируется довести до 64 тысяч домохозяйств.

Хайруллин напомнил, что бурное развитие информационной инфраструктуры в Татарстане началось в 2003 году, когда Федеральным законом «О связи» было введено понятие «универсальных услуг связи». Все населенные пункты республики были обеспечены голосовой телефонной связью, в том числе в 2005-2006 гг. в каждом поселении были установлены так называемые таксофоны — всего 2243 аппарата. А в 2017 году в 676 населенных пунктах Татарстана с численностью населения от 250 до 500 человек было оборудовано по одной уличной точке Wi-Fi. Одновременно с этим в 222 населенных пунктах были построены волоконно-оптические линии связи, благодаря которым у местных жителей появилась возможность провести скоростной интернет к себе домой.

«Такая форма работы, когда есть инициатива глав муниципальных районов, дает возможность Правительству формировать значимые проекты, такие как «Цифровая экономика», и продвигать их на первом уровне», — подытожил Хайруллин.