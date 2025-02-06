Айрат Хайруллин вручил ноутбук ветерану СВО в честь Года защитника Отечества

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин с рабочей поездкой побывал в Лениногорске, где принял участие в заседании Совета муниципального района, посвященном итогам социально-экономического развития за прошлый год и планам на 2025 год.

О проводимой работе по цифровизации в муниципалитете уже говорили на расширенном заседании итоговой коллегии Минцифры РТ. Лениногорский район является одним из самых отдаленных районов Татарстана, поэтому в нем установлено пять новых базовых станций для развития связи и мобильного интернета.

Важной частью мероприятия стало вручение ноутбука ветерану специальной военной операции в рамках Года защитника Отечества.

Кроме того, для ветеранов войны были утверждены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

После завершения мероприятия Айрат Хайруллин лично посетил героев Великой Отечественной войны, вручил им награды и побеседовал с ними. Министр пожелал ветеранам долгих лет жизни и взял обещание встретиться на праздновании 80-летия Победы.