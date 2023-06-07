Айрат Хайруллин: В Татарстане за прошлый год появились 129 студентов-миллионеров

В Татарстане только за прошлый год появились 129 студентов-миллионеров, получивших грант на IT-проекты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной подготовке к международному форуму Kazan Digital Week — 2023, сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Это те студенты, которые в рамках университетского технологического предпринимательства получили грант на свой IT-проект в размере 1 млн рублей», — рассказал министр.

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов добавил, что в этом году ожидается появление еще около 300 студентов-миллионеров.

Татарстан по количеству студенческих IT-проектов идет наравне с Москвой. Лучшие проекты будут представлены на Kazan Digital Week, где они смогут найти инвесторов, пояснил Хайруллин.

«Надеемся, что на четвертой очереди [получения студенческих IT-проектов] мы опередим Москву», — добавил Рифкат Минниханов.

Айрат Хайруллин рассказал об одном из интересных проектов от студента Арсения, который написал ему во «ВКонтакте». Его идея — «умные» стельки для обуви спортсменов, в частности, футболистов.

«Стелька позволяет производить мониторинг всех действий футболиста. В нее встраивается датчик, который фиксирует скорость бега, силу удара по мячу, расчет касания по полю. Это проект международного формата», — отметил глава Минцифры.

Создатели проекта также попросили министра связать их с ФК «Рубин», чтобы повысить эффективность татарстанского футбола.

«Еще 5−10 лет назад было сложно даже мечтать, что студент, имеющий идею и единомышленников и разбирающийся в IT, может получить грант на реализацию своего стартапа, который может превратиться в бизнес», — заключил министр.