Айрат Хайруллин: Татарстан не испытывает кадровый голод в IT-специалистах

Татарстан не испытывает кадрового дефицита в IT-специалистах, которые, по утверждению ряда источников, покинули страну из-за проведения спецоперации. Об этом в прямом эфире программы «Наш Татарстан» сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«По Татарстану системных проблем, связанных с оттоком IT-специалистов, нет. Наверное, кто-то уехал, но это единичные случаи. И уехал не потому, что он уволился, а потому, что работал удаленно. По своим причинам он сел в самолет и улетел в теплую страну. При этом он продолжает работать в наших компаниях, как и работал. Этот эмоциональный фон, который имел место быть, связан не только с IT-специалистами, но и с теми компаниями, которые не привязаны к рабочему месту», — сказал министр.

По словам Хайруллина, проблема миграции айтишников связана еще и с тем, что зачастую российских, в том числе и татарстанских IT-специалистов «переманивают» зарубежные компании.

«Например, у нас целые семьи схантили зарубежные страны. Высочайшего уровня специалист уехал в прошлом году в Польшу. Идет хантинг со стороны глобальных корпораций и цифровых гигантов. Ему предложили зарплату в три раза больше, чем он получал в России», — отметил министр.