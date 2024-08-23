Айрат Хайруллин: Российская IT-индустрия ежегодно растет минимум на 15-20%

Международный форум Kazan Digital Week становится традиционным, и количество участников – представителей зарубежных стран и игроков российского рынка из года в год растет. Об этом говорит число регистраций на событие, заявил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению форума.

Он напомнил, что в прошлом году в дни проведения события было подписано более 30 различных соглашений. Одним из главных стало решение о переводе государственной сферы Татарстана на отечественную операционную систему. В результате республика стала тем регионом, где более 50% рабочих мест государственной и муниципальной сферы работают на российской ОС.

«Нашим опытом мы теперь делимся с другими субъектами России. Да, там возникают вопросы, потому что привычки наших пользователей, которые были сформированы за последние 30 лет зарубежными операционными системами, за один день не меняются. Но мы видим, что индустрия на эти вызовы очень оперативно реагируют и наши технологические решения ничем не уступают, а местами превосходят зарубежные», – считает министр.

Одной из главных задач форума Хайруллин назвал поддержку малых и средних предприятий в сфере IT.

«Здесь я отмечу, что Татарстан на первом месте по количеству студентов, которые заявились и прошли отбор на университетскую платформу технологического предпринимательства. 442 студента получили гранты по 1 млн рублей. Это те стартапы, которые в рамках дипломной работы будут организовывать предприятия», – заявил он.

Еще одним ключевым событием Хайруллин считает визит министров цифрового развития из всех регионов России. «У нас будет закрытая сессия, на которой мы сможем открыто обсудить, как нам достичь тех результатов, которые Президент страны Владимир Путин обозначил в национальных приоритетах развития страны до 2030 года», – рассказал он.

По поводу выставки министр отметил, что более 50% в ней займут компании, представляющие другие регионы России, а также зарубежные участники.

«Самый позитивный тренд, который мы видим, – российская IT-индустрия ежегодно растет минимум на 15-20%. И благодаря такому широкому обмену мнениями мы можем тиражировать успешные решения, которые реализованы в различных уголках нашей страны», – подчеркнул Хайруллин.