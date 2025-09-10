Айрат Хайруллин рассказал, куда обращаться при обнаружении проблем со связью

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане продолжает работать горячая линия по номеру 122, куда можно обратиться при обнаружении мест без мобильной связи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Хочу сообщить о запуске новой важной инициативы. На горячую линию 122 теперь принимаются заявки, связанные с качеством мобильного интернета в проблемных зонах. Все поступившие обращения будут взяты в работу и детально проанализированы совместно с операторами связи для поиска решений», – рассказал министр.

Он подчеркнул, что специалисты ведомства ежедневно мониторят ситуацию в республике и оперативно выезжают по оставленным заявкам.