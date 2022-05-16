Айрат Хайруллин проведет Урок цифры для зеленодольских школьников

Во вторник, 17 мая, в 10.20 в Лицее № 9 имени А. С. Пушкина в Зеленодольске состоится Урок цифры, посвященный искусственному интеллекту и Году цифровизации в Татарстане. Мероприятие проведет министр цифрового развития Айрат Хайруллин.

Глава Минцифры расскажет о Годе цифровизации в Татарстане и технологии искусственного интеллекта.

«Уроки цифры» стартовали в этом году в рамках Года цифровизации, объявленного президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Благодаря занятиям ученики могут повысить уровень компьютерной грамотности и изучить нормы поведения в социальных сетях. В проекте участвуют 1,4 тысячи школ республики.

На Уроках цифры ученики с 1 по 11 классы из школ Татарстана обсуждают цифровизацию отраслей экономики, ИТ-профессии, противодействие кибербуллингу и другие темы.

Уроки для школьников ежемесячно проводят ведущие эксперты в сфере цифровой трансформации. Участниками проекта стали 32 руководителя цифровой трансформации и представители исполкомов муниципальных образований республики. Каждый из них проводит урок в закрепленном за ним районе.

Уроки Цифры продолжат проводить и летом в детских лагерях. А в следующем учебном году темами занятий станут технологии беспилотного автомобиля, цифровое искусство, основы IT-предпринимательства и облачные сервисы для жизни.