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Технологии
16 мая 2022  11:01
Эльза Кузнецова

Айрат Хайруллин проведет Урок цифры для зеленодольских школьников

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Во вторник, 17 мая, в 10.20 в Лицее № 9 имени А. С. Пушкина в Зеленодольске состоится Урок цифры, посвященный искусственному интеллекту и Году цифровизации в Татарстане. Мероприятие проведет министр цифрового развития Айрат Хайруллин.

Глава Минцифры расскажет о Годе цифровизации в Татарстане и технологии искусственного интеллекта.

«Уроки цифры» стартовали в этом году в рамках Года цифровизации, объявленного президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Благодаря занятиям ученики могут повысить уровень компьютерной грамотности и изучить нормы поведения в социальных сетях. В проекте участвуют 1,4 тысячи школ республики.

На Уроках цифры ученики с 1 по 11 классы из школ Татарстана обсуждают цифровизацию отраслей экономики, ИТ-профессии, противодействие кибербуллингу и другие темы. 

Уроки для школьников ежемесячно проводят ведущие эксперты в сфере цифровой трансформации. Участниками проекта стали 32 руководителя цифровой трансформации и представители исполкомов муниципальных образований республики. Каждый из них проводит урок в закрепленном за ним районе.

Уроки Цифры продолжат проводить и летом в детских лагерях. А в следующем учебном году темами занятий станут технологии беспилотного автомобиля, цифровое искусство, основы IT-предпринимательства и облачные сервисы для жизни.

#хайруллин айрат #урок цифры
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