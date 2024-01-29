Айрат Хайруллин опубликовал песню о Татарстане, созданную искусственным интеллектом

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале опубликовал слайд-шоу, музыкальную составляющую к которому создал искусственный интеллект.

«Татарстан – земля невероятного таланта. Ты впереди, лидер IT», – поется в припеве.

Глава ведомства отметил, что по мере развития ИИ его потенциал в креативных индустриях также растет. Уже сегодня, не обладая музыкальным образованием и навыками игры на музыкальных инструментах, искусственный интеллект может "создавать" собственные музыкальные произведения, заниматься аранжировкой, генерировать новые голоса.

«Когда индустрия решит вопросы, связанные с защитой авторских прав, правом на голос и т.д., произойдет огромный шаг вперед», – считает Хайруллин.