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Айрат Хайруллин опубликовал песню о Татарстане, созданную искусственным интеллектом
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале опубликовал слайд-шоу, музыкальную составляющую к которому создал искусственный интеллект.
«Татарстан – земля невероятного таланта. Ты впереди, лидер IT», – поется в припеве.
Глава ведомства отметил, что по мере развития ИИ его потенциал в креативных индустриях также растет. Уже сегодня, не обладая музыкальным образованием и навыками игры на музыкальных инструментах, искусственный интеллект может "создавать" собственные музыкальные произведения, заниматься аранжировкой, генерировать новые голоса.
«Когда индустрия решит вопросы, связанные с защитой авторских прав, правом на голос и т.д., произойдет огромный шаг вперед», – считает Хайруллин.
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