news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 25 марта 2025 20:02

Айрат Хайруллин о рынке криптовалют: Америка хочет играть роль первой скрипки

Читайте нас в
Телеграм

Политика 47-го президента Дональда Трампа в сфере криптовалют — это не только хорошая новость для крипторынков. За этим стоят достаточно глубокие финансовые изменения, сказал «Татар-информу» министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Тут Америка тоже хочет играть роль первой скрипки», — отметил он.

Глава Минцифры Татарстана отказался комментировать влияние политики на крипторынки, однако отметил, что теперь американский госдолг распределяется между владельцами криптофондов, а не «институциональными игроками».

Напомним, что в России с прошлого года действуют законы, регулирующие майнинг криптовалюты и допускающие использование криптовалюты в трансграничных платежах.

«В этом плане и Россия, и Татарстан всецело в этом участвуют», — сказал Хайруллин.

#Айрат Хайруллин #криптовалюта
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В ИФНС РТ рассказали, кто в республике может не платить транспортный налог

В ИФНС РТ рассказали, кто в республике может не платить транспортный налог

24 марта 2025
«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

24 марта 2025