Айрат Хайруллин о рынке криптовалют: Америка хочет играть роль первой скрипки

Политика 47-го президента Дональда Трампа в сфере криптовалют — это не только хорошая новость для крипторынков. За этим стоят достаточно глубокие финансовые изменения, сказал «Татар-информу» министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Тут Америка тоже хочет играть роль первой скрипки», — отметил он.

Глава Минцифры Татарстана отказался комментировать влияние политики на крипторынки, однако отметил, что теперь американский госдолг распределяется между владельцами криптофондов, а не «институциональными игроками».

Напомним, что в России с прошлого года действуют законы, регулирующие майнинг криптовалюты и допускающие использование криптовалюты в трансграничных платежах.

«В этом плане и Россия, и Татарстан всецело в этом участвуют», — сказал Хайруллин.