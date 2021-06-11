Айрат Хайруллин: «Не нужно противопоставлять цифровое и традиционное голосование»

Внедрение современных технологий в избирательный процесс не должно противопоставляться традиционным и привычным методам участия в выборах. Такое мнение в ходе форума избирателей «Мой голос» высказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Министр подчеркнул, что не стоит противопоставлять электронные и традиционные методы голосования. В конечном итоге и первое, и второе является удобным инструментом реализации прав граждан.

«На это стоит смотреть как на форму гибридных технологий, которые позволяют реализовать права избирателей. Каким именно образом человек проголосует — решать ему», — пояснил Хайруллин.

В качестве удачного примера онлайн-голосования министр назвал недавно проводившуюся процедуру праймериз партии «Единая Россия». Дебаты и программы участников были доступны на онлайн-площадках партии, а само голосование проводилось как в физическом, так и в цифровом формате.

«Лично мне было удобно проголосовать онлайн, кому-то другому ближе традиционный бюллетень и кабина для голосования. Это выбор каждого», — заключил глава Минцифры РТ.