Айрат Хайруллин назвал главные события Года цифровизации в Татарстане

В рамках Года цифровизации в Татарстане запланировано свыше 120 мероприятий. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В этом году в Татарстане совместно с платформой "МИР" мы планируем запустить Карту жителя Республики Татарстан. К концу года в Татарстане начнут выдавать первые электронные паспорта», – отметил он.

Кроме того, в Татарстане до конца года все социально-значимые государственные услуги переведут в электронный формат. «В этом году 100% государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Татарстана, должны стать электронными. В прошлом году в электронный вид было переведено 125 услуг, в этом году уже перевели 57, осталось перевести еще 149», – сказал Хайруллин.

Глава Минцифры РТ отметил, что в этом году в республике продолжится проведение высокоскоростного интернета, а также откроются цифровые кафедры в университетах и платформы университетского технологического предпринимательства.

«Одним словом, предстоит большая работа. Но главная цель у нее одна – сделать жизнь наших граждан еще более комфортной благодаря внедрению цифровых технологий», – добавил он.

По его словам, основные запланированные мероприятия уже прошли. Например, в Казани состоялся первый Russia Open Source Summit, посвященный разработкам ПО на открытом коде, ко Дню Рунета для школьников Татарстана был организован прямой эфир с популярными блогерами, в День радио и связи проведен семейный фестиваль в ИТ-парке.