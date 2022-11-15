Айрат Хайруллин: К нам не прилетят инопланетяне, чтобы сделать нашу жизнь лучше

Российская IT-отрасль и специалисты индустрии должны сами, без помощи извне, решать все насущные проблемы, стоящие на повестке дня. Об этом на открытии форума «Криптополигон», который стартовал сегодня в казанском IT-парке им. Рамеева, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я говорю о том, что только мы сами и никто другой не поможет решить те проблемы, которые находятся на повестке дня. К нам не прилетят инопланетяне и марсиане, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Только мы с вами можем сделать это», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Министр отметил, что «вся индустрия IT в России, все инженеры и разработчики, которые не уехали, уверены, что „где родился, там и пригодился“».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум «Криптополигон» проходит 15-16 ноября, посвящен теме регулирования рынка криптовалют в России. Айрат Хайруллин отметил, что российское законодательство в этой области еще находится в стадии формирования. «Буквально 2-3 дня назад проходил большой финансовый форум, на котором шла дискуссия на уровне ЦБ в лице Набиуллиной, а также на уровне крупнейших российских банков. Среди них пока нет консенсуса в части использования цифровых валют таким образом, чтобы не нарушался финансовый порядок. Несмотря на это, мы в республике Татарстан приняли решение о том, что государство и криптосообщество должны находиться в диалоге. Наша задача — вместе с криптоэнтузиастами двигаться вперед к прогрессу, который неизбежен», — сказал министр.