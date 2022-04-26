Айрат Хайруллин дал урок школьникам Казани по искусственному интеллекту

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин провел урок цифры в одной из школ Приволжского района Казани. Он обсудил с учащимися развитие технологии искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства.

«Искусственный интеллект поможет человечеству колонизировать космос, освободит нас от рутинных задач, поможет врачам быстрее ставить правильные диагнозы и на основе анализа BigData сделает эффективнее борьбу с коррупцией», — рассказал Айрат Хайруллин.

По его словам, технологии ИИ уже нашли применение в Татарстане. Например, по Иннополису ездят роботы-доставщики и беспилотные такси. Официанты, курьеры, консультанты и переводчики — это лишь малая часть профессий, которыми уже смог овладеть искусственный интеллект.