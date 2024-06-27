Айрат Хайруллин: 76% пользователей госуслуг в Татарстане – женщины

Айрат Хайруллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три четверти пользователей портала государственных услуг в Татарстане составляют женщины. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Цифровая экономика» в регионе.

«Это не сказать, что неожиданно. Как правило, хозяйство лежит на женских плечах – и оплата ЖКХ, заявления в школу или садик, получение субсидий. Средний портрет – это женщина с двумя детьми, которой мы помогаем экономить время», – сказал Хайруллин.

Он также отметил, что на сегодняшний день все услуги переведены в цифровой вид и сейчас идет работа над сокращением времени их оказания. Если сложить все услуги, время оказания которых будет сокращено, то получится почти 1,2 тыс. дней, добавил министр.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».