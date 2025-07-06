Айрат Ситдиков: «Самое древнее поселение Казани было найдено во дворе университета»

Директор Института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков рассказал слушателям лектория «Миллиард.Татар» о доисторических поселениях на территории Казани, ханских дворце и мечети, численности населения города в XVI веке и археологических находках, обнаруженных в Казанском Кремле.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С момента основания Казань развивалась непрерывно – это было единое поселенческое пространство

В истории Восточной Европы Казань всегда занимала важное место. Если брать историографию публикаций по времени, предшествующему событиям 1552 года, то у авторов работ по этой теме имеются фрагментарные суждения гипотетического характера, а в письменных источниках по этой эпохе историческая информация практически не отражена.

Первые попытки определить возраст города были предприняты еще в XVIII веке в известной работе Рычкова, где он, суммируя противоречивые данные в письменных источниках, называет несколько дат возникновения Казани. В одном случае он в своей работе указывает на XIII век, в другой части – на XIV век, а потом и на XV век. Подобная же ситуация наблюдалась и в письменных источниках, и в других материалах, связанных с ранним временем. Последующие работы казанских ученых, исследователей и краеведов (Чернов, Рыбушкин, Артемьев и др.), в которых есть размышления, посвященные ранней истории Казани, давали свои предположения о времени ее возникновения.

Наверное, одним из наиболее полных исследований в XIX веке и практически до начала XX века является работа Шпилевского, где он пытается выйти к пониманию времени возникновения города. В этих работах и закрепляется понимание, что в письменных источниках Казань впервые появляется в XIV веке. С просьбой высказать мнение ученых и исследователей о времени возникновения города городская Дума Казани обратилась в Общество археологии и истории этнографии. В ответ ей написали, что, «к сожалению, имеющихся письменных источников недостаточно, и данный факт, указывающий о дате Казани, указывает на время уже существования города, и, возможно, он имеет более древнюю историю, и только последующие исследования позволят уточнить этот вопрос». Это было в 90-е годы XIX века.

Среди крупных исследователей, посвящавших свои исследовательские работы этому вопросу, стоит отметить Михаила Георгиевича Худякова, Николая Филипповича Калинина. Именно Калининым были проведены первые планомерные археологические работы в Казани в 1920-е годы. Он также участвовал в экспедиции 1928-1929 гг. в Казани известных советских ученых Башкирова и Бороздина. В исследованиях этого времени было отмечено, что в Казани имеется культурный слой, который отражает период существования города до XVI века. Этот слой представлен хорошо сохранившимися горизонтами до одного метра, которые позволяют исследовать этот период на территории Казанского Кремля.

В 1940-е и 1950-е годы Калининым велись исследования, был накоплен обширный материал, подготовлена большая работа «Казань с древнейших времен до XVIII века». К сожалению, он не успел защитить эту докторскую диссертацию, но она сохранилась в архивах. Теперь в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» готовят издание этой его работы.

В этой работе Калинин исходил из концепции, что, возможно, на Кремлевском холме еще в XIII веке возникает небольшое поселение, но как город оно формируется только к концу XIV века. При этом в исследованиях одного из его близких коллег и друзей, основоположника советского и российского болгароведения Алексея Петровича Смирнова, рекомендуется обратить внимание на нижние горизонты, из которых происходят предметы, имеющие дату не позднее XII века. Смирнов уже в 50-е годы отмечал, что Казань как поселение, вероятнее всего, формируется не позднее именно XII века. Этот научный вопрос они обсуждали друг с другом. Он оставался открытым и требовал продолжения исследований.

Особое место в этом вопросе занимают работы, которые инициировал и вел в Казанском Кремле Альфред Хасанович Халиков. В начале 70-х годов здесь начинаются работы вместе с известным казанским археологом Львом Сергеевичем Шавохиным. Впервые именно в работах Халикова были выделены стратиграфические горизонты, распределенные по периодам и этапам становления города. В том числе именно та поселенческая история – в результате жизнедеятельности человека на территории Казанского Кремля шло формирование культурного слоя, то есть слоя жизнедеятельности людей.

Тогда в стратиграфической шкале Казанского Кремля был выделен горизонт, так называемый пятый слой, который Альфред Хасанович датировал временем не позднее XII века. При этом надо отметить, что благодаря его работам было сделано очень важное наблюдение, одно из основополагающих пониманий стадий развития города: им было установлено, что слои, начавшие формироваться на территории Казанского Кремля, имеют свое последовательное непрерывное накопление.

То есть с момента основания до современной истории, город развивался на этой территории непрерывно и представлял собой единое поселенческое пространство. Это история одного поселения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Занимая стратегическое место, город с древнейших времен привлекал всех как объект для заселения»

В этот же период Халиков нашел остатки первых укреплений Казани, которые связаны именно с этим горизонтом. Это подтверждало то, что здесь существовал небольшой городок площадью около 5 гектаров. На всей этой территории фиксировался культурный слой, указывающий на ее заселенность.

Альфред Хасанович проводил работы на территории Казани и в 1980-е, и в 1990-е годы. Собранные им материалы позволили проследить динамику развития города и остатки фортификационных сооружений ханского времени.

Если говорить о письменных источниках, на которые мы можем опираться в своих исследованиях, то в основном это материалы русского летописания XVI века. К ним относится царственная книга «Казанского летописца» – это писцовая книга 1565-1568 года, она наиболее близка к событиям, связанным с периодом Казанского ханства. А для более ранних периодов это картографические материалы. Но самое раннее появление Казани на картографических материалах относится к середине XIV века в Западной Европе. Название этого города обозначалось латинским обозначением города-крепости как «Кастарина Кастрома», а в XV веке там, где находится Казань, будет написано «Кастарина-Казань». Город на изгибе Волги в слиянии с Казанкой выше устья Камы – Волги на всех картах середины XIV века фиксируется под одним названием, а в XV веке он обозначается Кастарина, что указывает на его роль как важной крепости.

Расположение Казани делает город одним из наиболее важных военно-стратегических мест, которое обеспечивало контроль над Волгой, тем более что все корабли были вынуждены подходить к фарватеру Волги. То есть это становилось важным логистическим, торговым, экономическим, военным, политическим местом в регионе. Город занимал стратегическое место и с древнейших времен привлекал всех как объект для заселения. География и местоположение, рельеф Казанского Кремля, слияние рек и существование на территории больших водных пространств делало его неприступной территорией. Высокий холм также играл важную роль в обеспечении безопасности.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На одном из планов конца XVII века можно заметить остатки мечети «Кул Шариф», ханский мавзолей и ханский дворец»

Если посмотреть на более ранние периоды, то на территории Казани представлены материалы, которые относятся к эпохам палеолита и мезолита. Наиболее ранняя древняя стоянка на территории Казани находится во дворе главного здания Казанского федерального университета – там располагалось одно из древнейших поселений, возраст которого составляет около 20-40 тысяч лет.

При этом на территории Казанского Кремля есть материалы, которые относятся к эпохе мезолита – это около 5-7 тысяч лет до нашей эры. Привлекательность этого места для поселений сохранялась во все периоды: и в эпоху бронзы, и в эпоху раннего железа.

В эпоху бронзы на территории современной Казани появляется первое укрепленное поселение, которое находится недалеко от сегодняшней улицы Новаторов. Там были остатки укреплений возрастом около 5 тысяч лет, которые сохранились прекрасными валами и представляют собой очень интересный объект с точки зрения и историко-культурного ландшафта.

Среди материалов более позднего времени очень важную роль играют картографические материалы. В ходе исследований удалось установить, что практически до начала XIX века сохранялись отдельные объекты и периоды Казанского ханства. Только в 1830 году было окончательно разобрано здание, которое мы идентифицируем с мечетью «Кул Шариф».

Особенно важно здесь понимание ханского двора. На одном из планов конца XVII века можно заметить остатки зданий мечети «Кул Шариф», ханский мавзолей и ханский дворец, которые будут окончательно разобраны уже в начале XVIII века со строительством оберкомендантского дома. Но рассматривать эти планы сегодня крайне сложно, так как они носят схематичный характер и объекты прорисованы условно. Именно на этих картах отображаются те изменения, которые претерпевал город в XVII веке.

Особое место в исследовании истории Казани занимают вопросы, относящиеся к событиям 1552 года. У ряда исследователей, в частности в работах Заринского и некоторых наших современных ученых, имеется отрицание существования Казанского Кремля как кремля, хотя территория города представляла собой достаточно сложную и большую территорию. Ряд современных исследователей вообще отрицают существование посадской части и утверждают, что существовала территория Казанского Кремля, не было осады посада, а сам город был очень маленький. Их предположения противоречат источникам, по которым хорошо определяется и расположение кремля, и контуры укреплений ханской Казани, занимавшей большую по меркам того времени территорию.

Центральная часть города вместе с укрепленным посадом и неукрепленными предместьями к середине XVI века занимала около 270-300 гектаров. Сам укрепленный посад по исследованиям археологов занимал около 70 гектаров, а кремль – около 10 гектаров.

На топографии и структуре XI-XII веков Казань представляла собой очень сильно защищенную крепость. Возникновение города в XI веке связано с рядом обстоятельств, вызванных изменениями внешних факторов. В этот период Волжская Болгария, распространявшая свои торговые интересы до Балтики, входит в противостояние с усиливавшимися и игравшими все большую роль русскими княжествами, в особенности с Владимиро-Суздальским эпохи Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского.

В стремлении создать военные рубежи для безопасности внутренних районов Волжской Болгарии в этот период строятся крепости. Так возникает и Казань. На территории города перед началом его построения, вероятнее всего, рос лес, что видно по результатам исследований остатков спор. Сам лес был сожжен. После расчистки площадки на холме начинается строительство Кремля, возводится вал высотой 10-12 метров и выкапывается глубокий ров шириной более 20 метров и глубиной более 15 метров. Этот Тезицкий овраг, известный более поздним источникам и описаниям Казанского Кремля, засыпается к концу XVIII века.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возведение каменных стен относится к концу XII – началу XIII века

При этом надо отметить, что сначала были возведены древоземляные, а в последующем еще и каменные укрепления, которые будут проходить по периметру. Возведение каменных стен относится к концу XII – началу XIII века. По радиоуглеродным датам был зафиксирован достаточно широкий слой пожаров в разных участках крепости, относящийся к концу XII – началу XIII века. Это был особый период с многочисленными походами владимиро-суздальских князей – Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Вероятно, что в один из этих походов город был взят, но после этого сразу отстраивается уже с каменными укреплениями. На фотографии видна каменная конструкция – это как раз въездные ворота в Казанский Кремль, построенные в конце XII – начале XIII века.

С ранним горизонтом представлен широкий комплекс вещевого материала, очень много говорящий о повседневной жизни и быте людей Казанской крепости, керамика, которая тогда бытовала. По комплексу вещей и материалов археологами делается вывод, что именно в это время и возникает поселение – где-то в начале XI века. К таким находкам относятся элементы вооружения воинов, бытовые предметы, детали женских украшений (бусы, подвески), хронологический ряд которых также укладывается в период X-XI веков. Ряд из этих предметов также имеет более широкую дату, отображающую историю города, и включает в себя весь домонгольский период XI, XII – начала XIII века.

Также в разных частях по периметру были выявлены остатки каменных укреплений, на отдельных участках сохранившаяся высота достигает 1,5-2 метров. Это кладка из известнякового волжского плитняка. Ширина стены достигала 2-2,5 метра. Где-то в XV веке стена обрушилась по склону к холму, следы разрушения можно заметить по всему периметру. Вероятнее всего, это было вызвано ветхостью и естественными процессами, каких-либо преднамеренных разрушений мы не фиксируем.

Квадратная башня рядом с башней Сююмбике

В этот же период около башни Сююмбике строится другая очень интересная каменная башня, фундамент которой сегодня законсервирован – его можно увидеть у стен современной башни. Остатки квадратной башни 3,5 на 3,5 метра, глубина фундамента этого строения составляет около 4 метров, что говорит о достаточной высоте здания. Также вероятно, что эта башня была деревянной, а уже в XII веке была перестроена. Она просуществовала до XV века. Позже ее фундамент частично был использован для мавзолея казанских ханов.

На территории были обнаружены предметы, которые относятся к эпохе уже золотоордынского времени: так называемая кашинная поливная керамика, поступавшая на территорию города из Нижнего Поволжья и Центральной Азии. Каждая эпоха развития города представлена теми предметами, которые возникали и доминировали в тот или иной период. Подобный тип изделий возникает к концу XIII – началу XIV века и получает широкое распространение во всех городах Восточной Европы.

Казань в это время утрачивает роль пограничной крепости, которую она играла в Волжской Болгарии. В период Улуса Джучи, или Золотой Орды, те пограничные противоречия, которые существовали между владимиро-суздальскими князьями и Волжской Болгарией, уходят, возникает новое политическое пространство, а город становится частью волжской торговли, функционирует в тех размерах, которые формируются в укреплениях домонгольского времени. При этом посад и территория города расширяются.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К середине XVI века в Казани проживали 25-30 тысяч человек

Материал такого круга отмечается по всему кремлевскому холму до того места, где сейчас находится главное здание университета, а также на территории Богородицкого монастыря. В XIV-XV веках эти территории начинают постепенно осваиваться и заселяться.

В период Казанского ханства город разрастается: укрепленный посад и Казанский Кремль занимали около 70 гектаров, а общая территория, где зафиксирован культурный слой, занимает около 270-300 гектаров. Говоря о масштабе города в то время, очень примечательно упоминание у Андрея Курбского, одного из участников штурма города, который говорит, что Казань город большой, делая оговорку: «Чуть меньше Вильны». Вильна в это время имела Кремль площадью около 12 гектаров, укрепленную часть посада в 90 гектаров и не укрепленную часть города в 300-350 гектаров.

Известно, что в этот период там проживали более 30 тысяч человек, в Казани, вероятнее всего, проживало примерно столько же. При этом у Казани были и пригородные поселения, где также были зафиксированы культурные слои периода Казанского ханства: Бишбалта, Ягодная, Зилантов монастырь и другие территории. Эти сельские поселения формировали округу города. С учетом этого можно предположить, что здесь проживало около 25-30 тысяч человек.

В результате археологических работ на территории Казанского Кремля была обнаружена планировка улиц – выявлено 9 линий улиц с жилой застройкой. В произведении «Взятие города Казани» говорится, что «в городе теснота большая, на конях проехать невозможно, и воины прыгают с крыши на крышу».

Отсюда следует, что ширина улиц составляла около 2-2,5 метра, дома были построены очень плотно друг к другу, усадьбы не превышали площади 70-80 квадратных метров, а расстояние между домами не превышало 3 метров. Все это концентрируется в северной части, чуть южнее эта плотность уменьшается. Это является одним из признаков того, что территория была укрепленная, то есть состоятельные люди стремились обеспечить безопасность своего имущества и жили в укрепленной части города. В ходе исследований были выявлены остатки рва и укреплений, которые относятся к периоду Казанского ханства. В писцовой книге они упоминаются как «старые городни».

«Остатки здания в сквере мы идентифицируем как мечеть Кул Шарифа»

При работе с этими материалами удалось локализовать и каменные здания. По описаниям и упоминаниям ханской Казани во время штурма, в разных источниках говорится о пяти зданиях. На сегодняшний день нами выделено четыре здания: Ханский дворец, мавзолей, Ханскую мечеть, мечеть Кул Шарифа. Остатки здания в сквере мы идентифицируем с мечетью Кул Шарифа, поскольку оно совпадает и расположением, и теми военными действиями, которые происходили около ее стен. Под каменными стенами мы нашли большое количество наконечников стрел, погнутых от удара в каменную стену.

Ханский дворец имел размеры почти 20 на 20 метров, при этом надо отметить, что глубина залегания фундамента около 3 метров, значит, здание тоже было высоким. Захоронения на месте ханского мавзолея начались в самый ранний период Казанского ханства. Есть гипотеза, что в этом месте может находиться одно из захоронений, связанное с Улуг-Мухаммедом. Ханская мечеть была большим зданием шириной около 10 метров и длиной около 30 метров, тоже с глубоким фундаментом, уходящим на 3-3,5 метра от уровня ее строительства. Эти объекты по археологическим материалам были разобраны только к XVIII веку.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В письменных источниках есть упоминания, что в Кремле строили итальянские мастера»

В этой части города и в Кремле, вероятнее всего, по большей части находилось население большого достатка. Особенно в Ханском дворе. На это указывают многочисленные археологические находки: китайский фарфор и другие предметы неместного происхождения.

На территории города встречаются и предметы христианского культа, точно известно о пребывании здесь русских купцов и воевод. И в отдельных местах встречается очень высокохудожественные изделия – различные предметы повседневного быта и многочисленные архитектурные детали внешнего декора зданий в районе Ханского дворца. К сожалению, они не сохранились, но найденные предметы указывают на то, что в городе были величавые и прекрасные здания. Иван Грозный также восхищался красотой Казани и говорил, что город прекрасен.

Найденные предметы ремесленной продукции указывают на развитие многочисленных мастерских. В Казани было найдено три таких зоны мастерских – под Кремлем и в районе здания Академии наук, где были обнаружены кожевенные мастерские периода Казанского ханства. Также было хорошо развито керамическое производство.

В теме фортификационных сооружений всегда была дискуссия о том, был ли город каменный или деревянный. В ходе исследований удалось найти остатки и каменных укреплений – башен. Это связано с Ханским двором, который был укреплен. Здесь найдены нехарактерные для русского строительства квадратные башни без внутренней стены. Подобный стиль характерен для южной традиции, связанной с генуэзскими строителями. Подобные строения XIV-XV веков мы можем увидеть в Кафе (ныне Феодосия) и Солхате (Старый Крым).

В письменных источниках есть упоминания, что в Казанском Кремле строили именно итальянские мастера, на это указывает переписка Менгли-Гирея с Иваном III в начале XVI века. По археологическим материалам, эти объекты были построены в эпоху Мухаммед-Эмина. Вероятнее всего, эти объекты построены с влиянием тех традиций, которые складывались здесь и косвенно связаны с архитектурными достижениями европейских мастеров эпохи Ренессанса.

Здание Ханской мечети состояло из двух частей и первоначально было построено во второй половине XV века

Один из ярких элементов топографии – это, безусловно, расположение и структура города. Расположение Казани реконструируется по писцовой книге 1565-68 годов: линии стен и отдельный участок, сохранившийся в старом городе, позволяют выйти к пониманию структуры старого посада. В писцовой книге указываются линии стен старого посада и линии укрепления этого времени. Благодаря археологическим работам уже были найдены линии укрепления рвов в этой части. Также были найдены отдельные элементы городской застройки, жилой застройки с уличными мощениями, с линиями улиц, с домами, которые исчезли в пожаре 1552 года.

Та самая стена, которая была связана с периодом Казанского ханства, в писцовой книге упоминается как участок стены, достигавший около 120-130 метров и не соединенный ни с каким из укреплений. В ходе исследования было установлено, что именно этот маленький фрагмент был частью стены, о которой говорил Андрей Курбский, – что тут находится великая башня и она представляет большую угрозу для войск, от нее войска терпели большой урон.

В результате архивных исследований и археологических работ был найден план, сделанный после пожара 1815 года известным казанским архитектором Шмидтом. Если посмотреть на здание архиерейского дома, на втором этаже в никуда уходит круглая винтовая лестница – это остатки минаретов. При этом контуры здания совпали с остатками здания времен Казанского ханства. Внутри здания было найдено несколько кладов, которые, вероятнее всего, были закопаны как раз в 1552 году под пол этого здания в районе фундаментов.

К сожалению, от здания Ханского дворца сохранился только нижний ряд фундамента. Здание Ханской мечети состояло из двух частей и первоначально было построено во второй половине XV века. Ханская мечеть уходит под башню Сююмбике и примыкает к зданию Введенской церкви.

«Миллиард.Татар»