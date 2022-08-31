Минэкономики РТ: «Татарстан — лидер по поддержке предпринимательства»

Сегодня в Доме предпринимателя Татарстана состоялась дискуссия о новых инструментах поддержки бизнеса. Бизнесмены республики оценили эффективность государственных платформ и финансовых продуктов, а также получили ответы на самые острые вопросы — от организации сбыта продукции до возможности получения кредита без залога.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В дискуссии приняли участие первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев и статс-секретарь — заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова. Помимо них, участниками беседы стало около ста предпринимателей Татарстана.

«Республика является безоговорочным лидером по количеству предпринимателей — зарегистрировано более 160 тыс. Поэтому у нас огромное поле для взаимной работы. Мы реализуем не только федеральные финансовые меры, но и активно развиваем свои», — отметил во вступительной речи Айрат Шамсиев.

По его словам, Татарстан является признанным лидером по поддержке предпринимательства. Республика не только продвигает новые идеи и инициативы, но и активно взаимодействует с федеральными структурами, включая и «МСП» — государственную платформу поддержки предпринимателей и тех, кто только планирует начать бизнес.

Республика Татарстан также лидирует в подаче заявок через цифровую платформу «МСП». На сегодняшний день зарегистрировано около 5,7 тыс. заявок.

«Корпорация МСП осуществляет гарантийную поддержку, чтобы ставка по кредитам для предпринимателей была ниже — мы понимаем, что сейчас для них тяжелое время, но тем не менее считаем, что это время не только трудностей, но и новых возможностей для развития российского предпринимательства», — подчеркнула Наталья Коротченкова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Как отметила спикер, главная цель дискуссии — рассказать предпринимательскому сообществу Татарстана о новых инструментах поддержки малого и среднего бизнеса. Это, в частности, сервисы «360°», «Фермерский островок», «Реестр промышленных компаний», «Витрина закупок малого объема», «Зонтичный механизм поручительств», программа «выращивания» поставщиков и площадка реструктуризации долгов. По словам Коротченковой, использование данных программ значительно упрощает бизнес-процессы и помогает выстраивать их грамотно.

«Сейчас разработаны самые разнообразные сервисы. Например, с помощью платформы „360°“ предприниматель может сообщить о нарушении своих прав при проверках, при получении государственной поддержки, а также об иных проблемах, связанных с ведением бизнеса. Жалобы мы принимаем в работу и стараемся максимально быстро помочь обратившимся», — подчеркнула Коротченкова.

Площадка «360°» — это функционально расширенный сервис «зеркальный реестр проверок». Жалобы и обращения от предпринимателей распределяются по восьми блокам: льготное кредитование, необоснованные проверки и нарушения, региональные меры поддержки, риски невыполнения контрактов, а также проблемы, связанные с санкционным давлением.

Другим действенным инструментом поддержки предпринимателей является программа «1764» — она предлагает ставку 3% и 4,5% для средних и малых предпринимателей. Проект касается четырех отраслей: обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, туризма и логистики.

«Заявки банки уже начали принимать. Это одна из новых интересных программ, которая действует до 31 декабря этого года с общим лимитом объема кредитования до 50 млрд рублей», — пояснила Коротченкова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

При этом основную часть встречи заняли ответы на вопросы, поступавшие от предпринимателей в режиме реального времени. Один из них был посвящен возможности взятия кредита без залога и поручителя.

«„Зонтичный механизм поручительств“ — упрощенный способ получения кредита, если нет залога; поручительство по кредиту предоставляется в банке бесплатно. Комиссию за поручительство платит банк, а не предприниматель. Этот сервис доступен предпринимателям изо всех регионов страны», — отметила спикер.

Другой вопрос задала торговец сувенирной продукцией Марина Абдуллина. Она попросила рассказать спикеров об алгоритме пользования площадкой «МСП», а также уточнила возможность организации обучающих программ в будущем.

«Любая ваша жалоба — это подарок для нас, ведь мы все работаем над тем, чтобы облегчить те или иные процессы. Ваша главная задача — обращаться к нам с возникшими проблемами. Не бойтесь жаловаться, мы работаем для вас», — резюмировала представитель Корпорации МСП.

На сегодняшний день на платформе «МСП» представлено 19 сервисов поддержки малого и среднего бизнеса, выстроенных вместе с региональными структурами поддержки и с самими предпринимателями. Площадка помогает найти региональные меры поддержки бизнеса, настроить банковские сервисы, а также организовать бизнес-обучение и статистику.