Айрат Шаймиев и Альберт Шигабутдинов попали под санкции Британии

В санкционный список Великобритании попали два татарстанских бизнесмена — сын первого Президента РТ — гендиректор «Татавтодора» Айрат Шаймиев и гендиректор «ТАИФа» Альберт Шигабутдинов. Информация об этом появилась на сайте британского МИД.

«Они оба подпадают под запрет на поездки, замораживание активов и транспортные санкции», — говорится в сообщении.

Кроме них ограничения введены против деловых партнеров Романа Абрамовича — Александра Абрамова и Александра Фролова.

Как отметили в МИД соединенного королевства, бизнесмены «позволили [Президенту России Владимиру] Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки своих военных усилий».

В Британии рассчитывают, что санкции против них позволят усилить экономическое давление на Россию и ее Президента и способствовать успехам Украины.