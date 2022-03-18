Айрат Гарипов: «Всё зависит от нашей сплоченности и солидарности с профсоюзами»

В конференц-зале профсоюзного санатория «Ливадия – Татарстан» состоялся пленум комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, на котором были подведены итоги выполнения отраслевого соглашения, заключаемого между республиканской организацией профсоюза здравоохранения и Министерством здравоохранения Татарстана.

В работе пленума приняли участие председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева, заместитель министра здравоохранения РТ Айрат Гарипов, главные врачи ведущих татарстанских медицинских учреждений, профсоюзный актив отрасли.





С отчетным докладом о деятельности Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ в минувшем году выступила председатель ТРОПРЗ РФ Гульнар Хуснутдинова. Она рассказала об основных направлениях деятельности профсоюза, сделав особый акцент на успешном развитии диалога с социальным партнером в лице Министерства здравоохранения РТ.



«Приоритетным направлением в деятельности социальных партнеров является работа по заключению и осуществлению контроля за выполнением обязательств Отраслевого соглашения, а также коллективных договоров в учреждениях отрасли», – сказала профлидер татарстанских медработников.



Тему взаимодействия в рамках трехстороннего сотрудничества в отрасли поддержал и развил заместитель министра здравоохранения РТ Айрат Гарипов. Он непосредственно обратился к присутствующим здесь главврачам с настоятельной просьбой не только содействовать профсоюзам в их работе, но и всячески способствовать вовлечению в них новых членов.



«В этой связи я хотел бы обратиться к главным врачам и профсоюзному активу с тем, чтобы работу по увеличению членства в профсоюзе активизировать, сделать ее более интенсивной, чтобы потом не возникало вопросов, которые пришлось бы решать в каком-то чрезвычайном порядке», – сказал замминистра.



Айрат Гарипов отметил, что в нынешнее непростое время особенно важен тесный контакт с трудовыми коллективами через профсоюзы.



«Мы прекрасно понимаем, что в новых, непривычных, трудных условиях непросто сразу наладить работу и решить все вопросы. В первую очередь, это условия труда и оплата труда, – сказал спикер. – Это не быстро решаемые вопросы, и их правильное решение напрямую зависит от нашей сплоченности и солидарности с профсоюзами».



Айрат Гарипов высоко оценил сотрудничество с республиканским отраслевым рескомом. «Я надеюсь, что 2022 год станет серьезным прорывом в увеличении профсоюзного членства и создании профсоюзных организаций во всех медучреждениях», – подытожил он.



В рамках работы пленума состоялась церемония вручения профсоюзных наград профсоюзному активу и социальным партнерам отрасли. Награды вручали председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева, заместитель министра здравоохранения РТ Айрат Гарипов и председатель ТРОПРЗ РФ Гульнар Хуснутдинова.