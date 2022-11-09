Айрат Фаррахов: Задача — изучить каждую статью бюджета, ведь за ними интерес татарстанцев

«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широк: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом.

По мнению депутата Госдумы от Татарстана, члена думского комитета по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, за каждой поправкой стоят интересы простых жителей Татарстана.

«Мы все представляем Татарстан и хотим, чтобы интересы татарстанцев были учтены в бюджете нашей страны. Наша задача вместе с коллегами из федерального Правительства внимательно изучить каждую статью расходов бюджета, ведь за ними интересы наших жителей, наказы избирателей, включенные в народную программу “Единой России”. Где мы планируем наиболее активное лобби Татарстана? Это жилищно-коммунальное хозяйство и новая программа развития инфраструктуры, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство и поддержка сельчан, дорожное строительство, современная наука и образование, вопросы налогообложения», – отметил Фаррахов.

По инициативе «Единой России» дополнительные 8 млрд рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий, по 1 млрд рублей – на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК. Кроме этого, планируется 1,5 млрд рублей на поддержку льготного агролизинга, 8,4 млрд рублей – на устранение цифрового неравенства в регионах, 7,5 млрд рублей – на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023 – 2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения Президента России Владимира Путина, которые он дал в посланиях 2020 – 2021 годов и на съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии было проработано с отраслевыми министерствами и финансовым блоком Правительства РФ в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.