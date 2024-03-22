Айрат Фаррахов: Высокий уровень явки обеспечили доверие к Путину и санкционное давление

Высокий процент явки на выборах Президента России обеспечили два фактора: доверие к Владимиру Путину, а также санкции и иные методы давления со стороны недружественных стран. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов на заседании экспертного клуба «Волга».

«Сама по себе фигура Путина, человека, который оправдал доверие к себе в прежние годы и который конкретными делами, поступками и решениями доказал, что он способен решить важнейшие проблемы людей. Второй важнейший фактор — большинство людей уже достала ситуация в мире, когда стране объявляется почти 19 тыс. санкций и делается всё, чтобы превратить Россию в бензоколонку», — уверен Фаррахов.

По его словам, тупиковая позиция недружественных стран в том числе и в отношении Украины вызывает недовольство у татарстанцев. «И люди пришли на выборы, чтобы показать свою сплоченность перед всем мировым сообществом и проголосовать за того человека, который может закончить начатое, решить вопросы и последовательно повышать качество жизни в стране», — убежден депутат.

Он также отметил, что во время выборов очень активно шла голосовать молодежь, причем именно те молодые люди, которым предстояло голосовать впервые.

«Мы все наблюдали последние десятилетия мировую тенденцию — максимально пассивное отношение к выборам у всего населения в целом и молодежи в частности. Я очень рад, что молодежь прекрасно оценивает нынешнюю ситуацию, очень объективно. И именно это, как мне кажется, привело их на голосование», — добавил Фаррахов.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получил 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,20%. В Татарстане, согласно утвержденным данным ЦИК, Путин набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.

Восьмые по счету выборы Президента России прошли 15, 16 и 17 марта.