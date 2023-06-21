Айрат Фаррахов: «Дети военнослужащих получат право перехода на бесплатное обучение»

В соответствии с поправками в закон «Об образовании», единогласно принятыми Госдумой, дети, чьи родители проходят военную службу в новых областях России, смогут перевестись с платных форм обучения в вузах на бесплатные. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

«Все дети наших героев, которые служили и продолжают службу в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, получат право перехода с платного обучения на бесплатное. Постановление Правительства должно появиться до 15 августа, в нем будет определен порядок этого перехода. Я считаю, это важные наказы наших избирателей, которые нам удалось реализовать в виде законов», – сообщил Айрат Фаррахов.

Депутат поделился, что за последние полгода получил шесть обращений с просьбами помочь с переводом детей военнослужащих на бесплатные отделения или о снижении платы.

«Я получил эти обращения от жен военнослужащих, проходящих службу в зоне СВО. В каждом случае я готовил обращения ректорам вузов. Из шести обращений по пяти я получил положительные решения. Дети были переведены на бесплатное обучение, в одном случае была снижена цена. Госдума приняла это решение и поручила правительству разработать порядок перевода детей на дневную бесплатную форму обучения», – поделился депутат.

Это решение касается тех, кто уже обучается в вузах платно, и будет касаться тех, кто только планирует поступать, отметил он.

«Но у тех, кто планирует поступить, уже и так есть льготный режим для того, чтобы проходить конкурс по иному», – добавил Айрат Фаррахов.