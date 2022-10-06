Айрат Фаррахов: «Во главе партийных списков в Луганске и Донецке очень достойные люди»

«Единая Россия» создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании Генсовета партии 6 октября. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура – и партийная в том числе. «От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберем, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы», – отметил Медведев.

По словам депутата Госдумы РФ от Татарстана Айрата Фаррахова, с юридической точки зрения для того, чтобы новое отделение «Единой России» приступило к полноценной работе, необходимо всего два дня. Гораздо сложнее добиться доверия граждан через конкретную работу.

«Я много раз бывал в Луганске и Донецке. Знаю, что Татарстан может им помочь, показать достойный пример. Все партийные проекты, которые мы реализуем в нашей республике наряду и в дополнение к федеральным проектам вызывают большой интерес у коллег, проживающих на освобожденных территориях. Думаю, сейчас партийцы из Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей опираясь на наш опыт, будут создавать что-то свое, что-то новое. Мы продолжаем с ними контактировать», – заявил Фаррахов и добавил: «Во главе партийных списков в Луганске и Донецке очень достойные люди».

На должности секретарей региональных отделений «Единой России» по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское региональное отделение).

Как отметил Денис Пушилин, за последние 8,5 лет «Единая Россия» помогла многое сделать на территории ДНР, и партию поддерживают тысячи жителей.

Для решения оперативных вопросов региональных отделений будут созданы организационные комитеты, которые возглавят секретари. Они сформируют персональные составы региональных политсоветов партии и представят их для утверждения Президиуму Генсовета.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак рекомендовал фракции «Единой России» определить для поддержания связи с избирателями в новых субъектах России следующих депутатов Госдумы: ДНР – Зураба Макиева, ЛНР – Виктора Водолацкого, в Запорожской области – Артёма Бичаева, в Херсонской области – Игоря Кастюкевича.