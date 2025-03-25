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Общество 25 марта 2025 10:01

Айрат Фаррахов вместе с фондом «Одаренным детям из глубинки» поедет в Дрожжановский район

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Айрат Фаррахов вместе с фондом «Одаренным детям из глубинки» поедет в Дрожжановский район
Фото: © «Татар-информ»

Вместе с фондом «Одаренным детям из глубинки» в четверг, 27 марта, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов будет работать в Дрожжановском районе. Подобным образом ранее уже были исполнены мечты 30 детей из Агрызского района. Об этом Фаррахов сообщил в своем Телеграм-канале.

Проект направлен на поддержку детей, которые проявили упорство, добились успехов и имеют четкую цель, но не могут реализовать свою мечту из-за финансовых трудностей в семье. Отбор кандидатов проводится экспертной группой фонда при участии тренеров, педагогов и администрации района.

Помимо помощи детям, в рамках проекта будут отмечены лучшие наставники, внесшие значительный вклад в развитие юных лидеров.

«В месяц Рамадан мечты сбываются!» – заключил Фаррахов.

#Айрат Фаррахов #дети #фонд
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