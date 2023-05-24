Айрат Фаррахов удостоен благодарности Правительства РФ

Сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил благодарность Правительства страны депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва Айрату Фаррахову. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе парламентария.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айрата Фаррахова

Депутат отмечен правительственной благодарностью «за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айрата Фаррахова

Айрат Фаррахов с 2007 по 2013 год занимал пост министра здравоохранения РТ, с 2013-го по 2014-й — заместителя министра здравоохранения РФ, с 2014-го по 2016-й — заместителя министра финансов РФ. С 2016 года — депутат нижней палаты федерального парламента, был переизбран в 2021 году.