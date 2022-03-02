Айрат Фаррахов: У Поволжского университета есть потенциал в развитии спортивной медицины

У Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма большой потенциал для развития спортивной медицины, проведения спортивных научных исследований и организации массовой реабилитации на базе Центра гребных видов спорта. Об этом заявил депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов во время посещения Центра гребных видов спорта Поволжского университета спорта и туризма, сообщает пресс-служба университета.

«Развитие спорта высших достижений сегодня требует очень хороших знаний именно в этой области. Прошедшие Олимпийские игры это показали. Есть все возможности, чтобы взять лидерство в этом направлении. А это новые рабочие места, интересные научные проекты. Это место будет привлекать сюда молодых талантливых людей. Здесь можно заниматься наукой, исследованиями, реализовать себя. Тут хорошие перспективы», — сказал Фаррахов.

Ректор университета Рафис Бурганов поблагодарил депутата за оказанную поддержку в создании и развитии центра. «Мы нацелены на то, чтобы все наши научные исследования имели прикладной характер. В центре мы помогаем родителям и детям выбрать вид спорта после соответствующего обследования, исключаем вероятность нанесения ущерба здоровью. В дальнейшем мы намерены предоставлять полный спектр услуг по реабилитации не только спортсменов, но и постковидную реабилитацию, оказывать помощь республиканским кардиологам в восстановлении пациентов», — отметил он.

Центр гребных видов спорта в Казани включает гребной бассейн, специализированный зал с гребными эргометрами, плавательный бассейн, универсальный спортивный зал, центр спортивной медицины и учебно-тренировочный центр «Гостиница „Регата“».

Центр спортивной медицины уникален программами постковидной реабилитации и реабилитации после травм или операций на опорно-двигательном аппарате. В будущем планируется совместно с Казанским федерльным и Казанским государственным медицинским университетами запустить программу генетического отбора юных спортсменов.