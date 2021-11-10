Айрат Фаррахов: «Сегодня наш главный враг - это бедность»

Над какими вопросами работает новый созыв Государственной Думы, куда направят сверхдоходы от энергоносителей в новом бюджете, когда коронавирус станет сезонной простудой и почему власти задумались над вакцинацией подростков – об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов: «Новая Госдума как в лицах, так и функционально значительно изменилась» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Основной упор сделан на работу с экономикой страны»

– Добрый день, Айрат Закиевич. Почти два месяца прошло с момента сентябрьских выборов в Госдуму, сформированы фракции и стартовали первые заседания нового созыва. Как продвигается работа обновленного парламента страны, какие темы сейчас находятся в приоритете?

– Отличия работы нового созыва – явные. Новая Госдума как в лицах, так и функционально значительно изменилась. Работа обновленного парламента началась уже после того, как Правительство РФ внесло законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-24 годов. Ранее Правительство также внесло основные направления налоговой, таможенно-тарифной и бюджетной политики на предстоящий год. Все это мы обсуждали, поэтому проект бюджета поступил к нам в достаточно проработанном виде.

Поэтому сейчас основной упор в работе Думы идет в плоскости обсуждения бюджета страны. И я считаю, что это правильно в условиях, когда сильно выросла бедность, когда экономика на фоне пандемии нуждается в тонком, точечном регулировании и настройке. Мы все видим, как растут цены, – граждане обращаются с требованием обуздать повышение ценников в магазинах.

«Сейчас основной упор в работе Думы идет в плоскости обсуждения бюджета страны» Фото: duma.gov.ru

Все эти запросы людей были отражены в Народной программе партии «Единая Россия», которая получила высокую поддержку на прошедших выборах. И сейчас наша задача как системообразующей политической силы – реализовать данные наказы граждан. Как это сделать? Бюджет является основным инструментом, с помощью которого мы можем реализовать возложенные на нас надежды людей.

«Расходы на дороги увеличим вдвое»

Сейчас мы приняли так называемый постпандемийный бюджет в первом чтении. Цифры очень неплохие, доходы около 25 трлн, расходы 23,5 трлн рублей. То есть бюджет будет профицитным на ближайшие два года. После 20 месяцев коронавирусной пандемии макроэкономика России выглядит хорошо, даже по сравнению с богатыми западными странами. Поэтому есть возможность реализовать те вопросы, которые ставили наши избиратели.

Например, я очень много ездил по районам республики в предвыборный период, чтобы собрать наказы наших жителей. В первую очередь люди в районах говорят о дорогах. И федеральный бюджет должен учитывать эти требования. Если изначально в параметрах бюджета ежегодные расходы на дороги были в размере 30 млрд рублей, то сейчас мы хотим их увеличить до 150 млрд рублей на трехлетку. Это практически удвоение расходов по данному направлению.

«Мы приняли так называемый постпандемийный бюджет в первом чтении. Цифры очень неплохие, доходы около 25 трлн, расходы 23,5 трлн рублей» Фото: duma.gov.ru

Еще один вопрос, волнующий граждан, – школы. На ближайшие годы запланировано создание 1300 школ. Тут же идет другая проблема – во многих школах до сих пор нет теплых туалетов, где-то нет горячей воды и т.д. Это безобразие, и мы ставим в приоритет решение этих первоочередных вопросов.

Я уже не говорю про расходы на здравоохранение. На эти цели зарезервированы огромные ресурсы, потому что никто не знает дальнейшего развития пандемии. И наша система здравоохранения должна быть готова к любым событиям.

«Цены на нефть выросли, но это благополучие непостоянно»

– В последние месяцы доходы федеральной казны значительно выросли благодаря росту цен на энергоносители. Куда пойдут эти дополнительные средства?

– Бюджет является ключевым документом, который позволит реализовать национальные цели развития. Это устойчивость страны, благополучие граждан, развитие экономики на ближайшие годы.

Сегодня наш главный враг – это бедность. К сожалению, за последние два года в условиях пандемии и глобального падения экономики один из основных наших доходных источников – энергоносители – переживал падения до критических отметок. Были моменты, когда цены на нефть находились возле отметки 16 долларов за баррель. В итоге мы жили за счет накопленных резервов.

«В условиях пандемии и глобального падения экономики один из основных наших доходных источников – энергоносители – переживал падения до критических отметок» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Сейчас конъюнктура цен на энергоносители складывается благополучно, мы имеем достаточные доходы. Но мы понимаем – такое благополучие на рынках непостоянно, и это доказали события предыдущего года. Поэтому нам очень важно решить большое количество вопросов за счет нынешних сверхдоходов, при этом обеспечить макроэкономическую стабильность страны.

Вместе с ростом цен на углеводороды растет и мировая инфляция. Перебои поставок товаров, закрытые производства из-за пандемии, раздача «вертолетных денег» в ряде стран – все эти факторы раскручивают маховик инфляции. А значит, под угрозой находятся необеспеченные слои населения, падают реальные доходы людей. Да и средний класс тоже находится под ударом. При этом инфляционные ожидания самих людей опережают реальные цифры статистики. Это дополнительный тревожный фактор, он также влияет на раскрутку цен.

В этих условиях наша главная задача – направить имеющиеся дополнительные доходы на развитие нашей экономики. Она должна создавать новые рабочие места, генерировать прибыль. Чтобы росло благополучие граждан, решались национальные цели развития в образовании, здравоохранении, социальной сфере, поддержке предпринимательства и так далее. Никто не отменял поставленную руководством страны задачу к 2030 году нарастить вдвое доходы от предпринимательства в общей структуре доходов бюджета.

«Новая трасса даст Татарстану 2-3% к ВРП»

– Вы упомянули о тратах из резервов страны. Речь идет о ФНБ?

– За последние 10 лет мы трижды «залезали» в Фонд национального благосостояния (ФНБ). На сегодняшний день ФНБ – это около 13 трлн рублей резервов. И сейчас мы начинаем использовать эти средства именно для развития страны. Речь об инфраструктурных проектах: порты, масштабные транспортные пути и так далее.

«Такие проекты позволят в будущем генерировать совершенно иные доходы субъектов, делать новую экономику страны» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Хороший пример здесь – скоростная трасса «Москва – Казань – Екатеринбург», которая уже реализуется. Такие проекты позволят в будущем генерировать совершенно иные доходы субъектов, делать новую экономику страны. В частности, для Татарстана эта дорога принесет ежегодный прирост к ВРП на уровне 2-3%, вырастет товарооборот и связь между территориями.

«Covid-19 не уйдет, он станет сезонной инфекцией наравне с гриппом»

– В последние месяцы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рапортует о снижении темпов распространения коронавируса. При этом в нашей стране фиксируются новые пики заболеваемости. Президент РФ отмечает недостаточный уровень вакцинации населения и вынужден вводить нерабочие дни. Сколько еще продлится острая фаза эпидемии в России и чего ожидать гражданам после появления коллективного иммунитета?

– Ситуация с коронавирусом очень сложная. Такого у нас никогда не было. Значительная часть системы здравоохранения сейчас работает только на борьбу с данной инфекцией, а значит, люди с другими заболеваниями просто не могут получить своевременную помощь врачей. Это тоже очень серьезная проблема.

«Сегодня мы видим огромные очереди населения за вакцинацией, созданы эффективные прививки. Однако эта реакция людей очень запоздалая» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Напомню, что фиксация вируса официально началась 31 декабря 2019 года в Китае. Тогда никто не предполагал, что все пойдет по такому пути. Вирус очень вирулентный (заразный, – прим. Т-и), быстро мутирует. Сегодняшний дельта-вариант коронавируса существенно отличается от первоначального уханьского штамма.

Сегодня мы видим огромные очереди населения за вакцинацией, созданы эффективные прививки. Однако эта реакция людей очень запоздалая. Сейчас мы видим сезонную вспышку заражений, которая наложилась на низкий уровень вакцинации нашего населения.

В других странах, где уже сейчас достигнут высокий уровень вакцинации, в том числе подростков 12-18 лет, смертность от коронавируса не превышает таковой от ДТП. Я имею в виду Сингапур, США, Западную Европу. В итоге они начинают постепенно открывать свою экономику, повышать возможности для своих граждан.

«Значительная часть системы здравоохранения сейчас работает только на борьбу с коронавирусом» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Что нас ждет в ближайшем будущем? Очевидно, что коронавирус полностью не уйдет в любом случае. Однако при достижении массового иммунитета на уровне 85% населения мы сможем перевести эту инфекцию в контролируемый режим. Фактически Covid-19 станет сезонной инфекцией наравне с гриппом. Мы обязательно к этому придем, весь вопрос в том, с какими потерями. Для этого нам всем нужно быстрее вакцинироваться и ревакцинироваться.

«Вакцинировать придется не только взрослых, но и подростков»

Другой аспект вопроса, немедицинский, связан с активной социальной позицией общества. Эта активность граждан нужна сегодня, как никогда ранее. Я имею в виду волонтеров, помогающих пожилым и одиноким людям. Волонтеры сейчас все активнее помогают не только пенсионерам, но и врачам.

Это очень важная функция, потому что тем, у кого нашли коронавирус, категорически нельзя выходить из дома. Чтобы изоляция была эффективной и реальной, им должны принести домой все лекарства, необходимые продукты и так далее. Ведь человек с коронавирусом, оказавшийся в общественных местах в силу разных причин, может заразить огромное количество окружающих.

«Многие европейские страны перешли к вакцинации подростков. По аналогичному пути, скорее всего, придется пойти и нам» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Несмотря на все перечисленное, мы видим большой рост вакцинации в последние недели. Причем нужно думать на перспективу: вакцинация нужна не только среди взрослого населения, но и среди подростков.

Очень большое количество молодых людей являются бессимптомными носителями коронавируса. А сейчас, после его мутации, все чаще появляются случаи тяжелого течения болезни даже среди молодежи. Поэтому многие европейские страны перешли к вакцинации подростков. По аналогичному пути, скорее всего, придется пойти и нам.

«Я не поддержал законопроект в текущей редакции, но в целом он необходим»

Айрат Закиевич, вчера в стенах Госдумы прошло первое чтение резонансного законопроекта об организации публичной власти в регионах. Как оцениваете текущий вариант документа и как проголосовали по данному вопросу?

Я не поддержал данный законопроект в его нынешнем виде. Хотя в целом — это востребованная и нужная инициатива. Действующий 184-й федеральный закон на сегодняшний день себя изжил и не соответствует современным реалиям. Жизнь развивается динамично, все меняется, в том числе, и принципы управления регионами. В прежний закон было внесено 187 поправок, это очень много.

«Жизнь развивается динамично, все меняется, в том числе, и принципы управления регионами» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Прошедшая в Госдуме дискуссия прошла на высоком уровне, все партии смогли высказать свою точку зрения, несколько часов депутаты задавали свои вопросы авторам законопроекта.

Подчеркну, что первое чтение — это только концепция закона. Конкретные детали — это уже второе чтение, к нему обязательно будут подготовлены поправки. Моя задача, как депутата от республики, донести профильному комитету пожелания и мнения наших избирателей по этому вопросу.