Айрат Фаррахов: Россия показывает, как нужно защищать свои ценности и интересы

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Россия становится великой страной, которая показывает, каким образом, несмотря на меняющийся мир, нужно защищать свои ценности и интересы. Об этом заявил «Татар-информу» депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

«Например, традиционные семейные ценности. В некоторых странах все перевернулось в этом направлении. И не все в развитых странах разделяют позицию, что семья должна состоять из мужчины и женщины. Россия стойко отстаивает эти ценности, как и отстаиваем свои политические интересы, интересы русскоговорящих людей, которые живут во всем мире», – сказал парламентарий.

По его мнению, важным событием этого года стали выборы Президента России, в ходе которых жители оказали максимальную поддержку Владимиру Путину. «Это очень важно. Это высочайший уровень доверия и надежды на руководителя страны. И Президент сегодня пользуется заслуженным высочайшим доверием», – подчеркнул депутат.

Фаррахов отметил, что предстоящая прямая линия с Путиным – это «не только ответы на вопросы, но и последующая аналитическая работа». «Мы, в том числе депутаты, узнаем, какие вопросы больше всего беспокоят граждан, чему нужно уделить особое внимание. Безусловно, хочется, чтобы вопросы ЖКХ, образования и науки, здравоохранения получили еще большее развитие. И вопрос номер один – то, что происходит сейчас в зоне СВО», – заключил он.

Завтра, 19 декабря, в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» пройдет специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, будут совмещены «Прямая линия» и большое интервью.