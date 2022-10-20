Айрат Фаррахов: «Президент РТ озвучил послание развития»

В основе послания Президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету в этом году было заложено видение перспектив развития республики. Об этом «Татар-информу» заявил депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«На мой взгляд, это послание развития. Президент РТ сегодня затронул самые важные аспекты, которые будут влиять на дальнейшее развитие республики. Он затронул институты гражданского общества — люди должны вовлекаться в управление территориями, впереди у нас формирование нового состава Общественной палаты РТ. Также была затронута работа с одаренной молодежью — речь о развитии Иннополиса, IT-площадок, всего того, что будет развивать экономику и делать ее экономикой роста», — уверен Фаррахов.

Он также отметил, что в президентском послании был дан четкий сигнал о том, что республиканские программы должны создаваться с учетом запроса самих граждан. Это позволит и дальше повышать качество жизни людей.

«Особенно важным был акцент на поддержке и развитии института семьи. Какую работу нужно вести для предотвращения распада семей, какие здесь нужны изменения, всё это очень важно», — резюмировал парламентарий.