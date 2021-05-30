Айрат Фаррахов: Праймериз обеспечивает продвижение по заслугам, а не по известности

Демократичность и открытость предварительного голосования «Единой России» позволяет вовлекать в политику молодежь, у которой есть желание активно развивать свои компетенции в данной области. Такое мнение выразил депутат Госдумы и кандидат праймериз Айрат Фаррахов.

«Я считаю, это очень важно, так как это и есть тот социальный лифт, конкуренция, которая обеспечивает продвижение по заслугам, а не по известности», – сказал парламентарий.

По словам Айрата Фаррахова, процедура предварительного голосования помогает выявить реальные проблемы граждан и обсудить с ними варианты решения.

«Опыт встреч в рамках праймериз показывает, что наряду с общими проблемами, которые необходимо решать на федеральном уровне, в каждом муниципальном образовании города есть свои проблемы, которые не менее важны. Поэтому процедура предварительного голосования делает работу власти, варианты решения вопросов более прозрачными и вовлекает людей в решение этих проблем», – цитирует депутата пресс-служба «Единой России».

Напомним, сегодня в Татарстане открылись 557 счетных участков. На участие в предварительном голосовании в республике заявлено 96 кандидатов, при этом почти половина из них – это люди моложе 40 лет.