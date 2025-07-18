Айрат Фаррахов посетил благотворительный фонд «Ярдам-Помощь»

Фото: пресс-служба мечети

Депутат Государственной Думы восьмого созыва, доктор медицинских наук и заслуженный врач Татарстана Айрат Фаррахов побывал в комплексе всероссийского благотворительного фонда «Ярдам-Помощь». Во время визита он дал положительную оценку деятельности организации и выразил благодарность её коллективу за поддержку социально уязвимых категорий граждан.

Фонд оказывает помощь людям с инвалидностью, пожилым, сиротам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Работа организации направлена на проведение реабилитационных программ и социальных мероприятий, способствующих повышению качества жизни нуждающихся.

Фото: © пресс-служба мечети

В ходе встречи депутат подчеркнул значимость благотворительности и добровольческих инициатив для развития гражданского общества. Он также отметил, что партнёрство между государством и некоммерческими организациями играет важную роль в решении социальных задач. В завершение визита Фаррахов пожелал фонду дальнейших успехов.