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Айрат Фаррахов отметил программы Татарстана, которые являются примером для всей страны
Реализуемые в Татарстане программы развития общественных пространств и «Наш двор» являются примером для всей страны. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информ» заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
Он отметил, что вышеперечисленные программы выделяются системным подходом и своим масштабом. «Уверен, что вся страна к этому придет», – отметил депутат.
Также он высказался о высоком уровне и креативности реализации в республике других проектов и программ разного уровня.
«Хочу сказать, что все проекты, которые реализуются в Татарстане за счет бюджета субъекта, национальные проекты, они все реализуются на очень высоком, креативном уровне», – добавил Фаррахов.
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