Айрат Фаррахов о возрождении рабфаков: «Многие известные люди прошли через эту систему»

Государственная Дума единогласно приняла поправки в закон «Об образовании», в соответствии с которым бойцы, участвующие в специальной военной операции на Украине, смогут поступать на так называемые рабочие факультеты вузов. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Мы возрождаем рабфаки, чтобы парни, служившие в Вооруженных Силах, имели право пройти обучение и поступить в вузы», — пояснил Айрат Фаррахов.

Эта льгота будет касаться тех, кто проходил или сейчас проходит службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Неважно, добровольцы это или контрактники. Суть дополнительных курсов в том, чтобы приблизить их знания к тем, кто сейчас заканчивает школу, чтобы они могли учиться. Система рабфаков ранее позволяла это делать. Я сам после первого курса проходил службу и знаю, насколько сложно втягиваться в учебу: и терминология другая, и на языке немножко сказывается служба в Вооруженных Силах», — заявил парламентарий.

«Многие известные люди, в том числе в Республике Татарстан, прошли систему рабфаков. Поступали на конкурсные места и добились многих результатов. Считаю, что это очень важное и большое решение», — уверен Фаррахов.