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Айрат Фаррахов о саммите БРИКС в Казани: Это доверие жителям и руководству Татарстана
Решение о проведении саммита БРИКС в Татарстане связано с высоким уровнем развития республики. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.
«Татарстан – самый опорный регион Российской Федерации. Татарстан на сегодняшний день что бы не делал в области экономики, развития общества, инициатив по развитию промышленности, образования, здравоохранения, это регион, в котором предлагаются самые инновационные и интересные проекты», – сказал Фаррахов.
По его словам, Татарстан сегодня ярко представляет Россию.
«Я считаю, что во всех отношениях решение Президента РФ о проведении саммита БРИКС в Татарстане является самым удачным. Татарстан имеет опыт проведения серьезных саммитов, что немаловажно. Поэтому это огромное доверие жителям республики, руководству Татарстана, я думаю, что это самое удачное решение», – добавил парламентарий.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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