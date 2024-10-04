Айрат Фаррахов о саммите БРИКС в Казани: Это доверие жителям и руководству Татарстана

Решение о проведении саммита БРИКС в Татарстане связано с высоким уровнем развития республики. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.

«Татарстан – самый опорный регион Российской Федерации. Татарстан на сегодняшний день что бы не делал в области экономики, развития общества, инициатив по развитию промышленности, образования, здравоохранения, это регион, в котором предлагаются самые инновационные и интересные проекты», – сказал Фаррахов.

По его словам, Татарстан сегодня ярко представляет Россию.

«Я считаю, что во всех отношениях решение Президента РФ о проведении саммита БРИКС в Татарстане является самым удачным. Татарстан имеет опыт проведения серьезных саммитов, что немаловажно. Поэтому это огромное доверие жителям республики, руководству Татарстана, я думаю, что это самое удачное решение», – добавил парламентарий.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.