Айрат Фаррахов о посмертном вскрытии тел: «Зарабатывать на этом – издевательство»

Айрат Фаррахов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане вопрос поголовного вскрытия тел умерших естественной смертью по-прежнему остается нерешенным. Напомним, ранее в материале «97 лет, 30 кило веса – и так все понятно»: можно ли в Татарстане похоронить без вскрытия» мы поднимали тему, волнующую многих жителей республики: почему в последнее время патологоанатомическому вскрытию подвергаются все тела, без учета возраста, болезней и других весомых причин, позволяющих обойтись без этой процедуры?

«Не понимаю, зачем вскрывать тела людей старше 90 лет»

Решением этого вопроса занимается депутат Государственной Думы РФ, министр здравоохранения РТ в 2007-2013 годах Айрат Фаррахов. Наш корреспондент расспросил его о том, насколько проблема вскрытия тел актуальна, по его данным.

«Я получил в свой адрес более десятка обращений, в том числе от глав администраций, потому что жители в сельской местности поднимают этот вопрос. Люди обеспокоены. Это очень серьезная проблема», – отметил он, высказавшись резко против вскрытия тел людей пожилого возраста, умерших естественной смертью.

По мнению Фаррахова, проблему можно решить, разрешив не вскрывать тела людей старше 90 лет.

«Сейчас ожидаемая продолжительность жизни не достигает и 80 лет. Не понимаю, для чего вскрывать тела людей старше 90 лет, особенно в сельской местности. Эта информация ничего не дает. Кроме того, процедура влечет дополнительные затраты для Министерства здравоохранения», – сказал депутат.

Говоря о затратах, нужно иметь в виду и вопрос транспортировки. В нашем предыдущем обращении к теме мы уже писали о том, какие суммы вынуждены выкладывать родственники для доставки тела в морг. Кроме того, когда перевозка и процедура вскрытия затягиваются, для мусульман создаются дополнительные трудности: по канонам ислама покойный должен быть предан земле как можно скорее.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как отметил Айрат Фаррахов, при необходимости вскрытия транспортные затраты должны оплачиваться государством.

«Для больших городов проблема может быть не столь актуальной, но для муниципальных единиц вопрос острый. Вместо того чтобы думать о похоронах, людям приходится искать машину, отвозить тело в патологоанатомическое отделение за несколько километров, потом ждать выдачу тела. Нередко это делается в соседнем районе. Конечно, возникают большие проблемы, особенно если вопрос транспортировки не решен. Кто оплатит расходы? По моему мнению, необходимо определить ограничение по аутопсии (вскрытию, – прим. Т-и) на уровне Министерства здравоохранения РТ и определить источники финансирования затрат на транспортировку при необходимости вскрытия», – сказал он.

Также мы писали о том, что помимо расходов на транспортировку люди вынуждены оплачивать и саму процедуру вскрытия. К примеру, Гульназ Шайхи из Муслюмово ознакомила нас с «тарификацией» в своем районе.

«Главный врач на собраниях в каждом поселении заявляет, что в нашем районе вскрытие стоит 8 тысяч рублей, с бальзамированием – 10 тысяч. По факту все стоит дороже. Я, например, за вскрытие заплатила 15 200 рублей. Кто-то отдал 18 тысяч, а кто-то – 24 тысячи. Получается, цены могут подогнать под выгодную им тарификацию», – рассказала нам Гульназ ханум.

Фаррахов назвал это издевательством.

«Если такие факты имеют место, пусть обращаются ко мне. Я передам информацию в специальные структуры. Зарабатывать на этом, делать бизнес – это издевательство. Будем решать такие ситуации», – подчеркнул депутат.

«В законе сказано об устном отказе от вскрытия при свидетелях. Нотариального заверения не требуется»

Айрат Фаррахов поднял этот вопрос на региональном и федеральном уровнях, направив письма в Министерства здравоохранения Татарстана и Российской Федерации. При этом депутат уверен, что проблему можно решить на уровне республики.

Фото: © «Татар-информ»

«Считаю, что проблема может быть решена на уровне Министерства здравоохранения РТ, но она до сих пор не решена. Я дважды обращался в Министерство здравоохранения. Там заявляют, что вопрос требует решения на федеральном уровне. Но его можно решить на республиканском уровне. Несколько субъектов РФ уже решили эту проблему. Они остановили вскрытие тел пожилых людей после определенного возраста. Надеюсь, и нам удастся найти выход», – сказал он.

По его словам, закон в этом вопросе на стороне граждан.

«Я досконально изучил законодательство Российской Федерации по вопросам патологоанатомического вскрытия. Вопрос регулируется двумя законами – «Об охране здоровья» и «О погребении». Закон на стороне граждан.

В первую очередь необходимо учитывать волеизъявление граждан. Если человек при жизни при свидетелях несколько раз высказывался против вскрытия после своей смерти, по закону вскрывать его не должны. Никакого нотариального заверения не требуется. В законе сказано об устном отказе при свидетелях. Врач, принимающий решение о вскрытии, должен учитывать данное волеизъявление.

Если человек умер естественной смертью, при отсутствии претензий со стороны кровных родственников вскрытие также не требуется. Если кому-либо отказывают в выдаче справки о смерти без вскрытия, пусть обращаются напрямую ко мне», – заверил депутат.

В Минздраве РТ по просьбе Духовного управления мусульман РТ прошло совещание по вопросу вскрытия тел. В телеграм-канале ДУМ РТ сообщается: «Министр заверил, что если умерший проходил диспансеризацию и находился под врачебным наблюдением, вопрос об отказе от вскрытия его тела будет рассмотрен».

Мы направили официальный запрос на имя министра здравоохранения РТ, дабы уточнить, на какой стадии рассмотрения находится этот вопрос. К сожалению, ответа со стороны министерства пока не последовало. Будем держать наших читателей в курсе.

Энже Габдуллина, Intertat.tatar, перевод с татарского