Фаррахов: взятые под давлением мошенников кредиты не надо будет отдавать

Госдума Российской Федерации на этой неделе рассмотрит новые правила, при соблюдении которых обманутые мошенниками люди могут получить право не возвращать доставшиеся им кредиты. Эта мера по защите россиян от аферистов содержится в пакете поправок ко второму чтению законопроекта о периоде ожидания перед выдачей кредитов.

«Поправки позволят защитить россиян от мошенников. Справедливость прежде всего – взятые под давлением деньги не надо возвращать», – прокомментировал инициативу депутат ГД РФ Айрат Фаррахов в своем телеграм-канале.

Напомним, документ предусматривает, что при обращении в банк или микрофинансовую организацию заемщик теперь должен будет предоставлять свой ИНН для более точной идентификации. Ужесточится также ответственность банков за то, что кредитовавшийся у него клиент был обманут аферистами.

Наконец, сроки введения некоторых норм по усилению защиты людей от мошенничества сократятся вдвое — с 180 до 90 дней.