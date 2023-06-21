Айрат Фаррахов о бесплатном обучении детей погибших врачей: «Мы долго добивались этого»

Государственная Дума РФ единогласно приняла поправки в закон «Об образовании», в соответствии с ними, дети врачей, погибших от Covid-19 при исполнении служебных обязанностей, будут бесплатно и вне конкурса обучаться в медицинских и фармацевтических вузах. Этого решения пришлось добиваться длительное время. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.

«Дети моих коллег – медицинских работников, погибших в условиях новой коронавирусной инфекции, – будут иметь право бесплатно вне конкурса поступить в медицинские и фармацевтические вузы. Это право будет зафиксировано законом. Я долгое время работал министром здравоохранения, и мы добивались решения этого вопроса. Вначале мы получили отрицательное заключение на этот вопрос, но после усилий депутатов Государственной Думы, Председатель правительства дал дополнительное время на проработку. Мы считаем, если дети погибших медицинских работников изъявят желание поступать в медицинские и фармацевтические вузы, они будут поступать без конкурса. Мы считаем, что это наш долг перед погибшими работниками», – рассказал депутат.

За время пандемии коронавирусной инфекции в мире 115 тысяч медицинских работников погибли, выполняя свой долг. В России примерно 1100 врачей и медсестер скончались от этой инфекции, добавил Айрат Фаррахов.

«В республике 33 медицинских работника погибли от коронавирусной инфекции. В Российской Федерации 333 ребенка, которые в ближайшие десять лет достигнут возраста окончания средней школы. При их желания они могут быть зачислены в медицинские вузы. Цифры уточняются, поскольку все эти случаи определяются актом. Есть медицинские работники, которые не на работе инфицировались, к примеру, были в отпуске. Эти случаи не будут входить. Росздравнадзор ведет отдельный реестр всех этих случаев», – уточнил Айрат Фаррахов.

Кроме льгот в момент поступления, других «поблажек» при обучении этим студентам делать не будут. В случае неуспеваемости, они могут быть отчислены, рассказал Фаррахов.

«Конечно же, они должны будут учиться, если он не будет посещать занятия какими они врачами в будущем будут? Конечно, они должны учиться наравне со всеми. С точки зрения качества образования, они должны учиться добросоветсно, мы заинтересованы в том, чтобы они были качественными профессиональными врачами», – объяснил депутат.

Будут ли выделены для этой категории студентов отдельные места в учебных заведениях, пока не определено, сообщил Айрат Фаррахов.

«Речь идет о том, что это 333 места на ближайшие десять лет. Предположим, что это почти на 70 медицинских вузов по 30 человек в год. Среди многих тысяч поступающих эта цифра не существенна. Хотя, может быть, что для них дополнительные места будут выделены», – заключил он.