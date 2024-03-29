Айрат Фаррахов: «Ни одна иностранная машина не пахнет так, как наши “Жигули”»

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал, как парламентарии исполняют поручение об использовании отечественных автомобилей. Об этом он сообщил на 52-м заседании Государственного Совета РТ.

«От себя скажу, что когда я полечу, попрошу, чтобы меня в аэропорту встретил автомобиль. Приезжают и “Форд Мондео”, и “Жигули” – нормальная машина, хорошая. Могу сказать, что ни одна иностранная машина не пахнет так, как наши “Жигули”», – заявил парламентарий.

Вопрос о приоритетном использовании отечественных машин государственными служащими Фаррахову задал депутат Госсовета РТ Раиль Шамсутдинов. Он напомнил, что 20 октября 2023 года Минпромторг России выпустил соответствующие рекомендации.

«Если посмотреть список, то машин достаточно много, и они хорошие. Рекомендация действует с 1 января 2024 года. В связи с этим вопрос: есть ли у вас статистика по выполнению этой рекомендации депутатами Госдумы?» – поинтересовался татарстанский парламентарий.

Фаррахов ответил, что поручение Президента РФ Владимира Путина по этому вопросу утверждено Советом Государственной Думы. «Он принял единое решение в части автомобильного транспорта, который используется в Москве, оно до всех доведено и контролируется. Больше не закупаются автомобили, которые не входят в перечень, утвержденный Минпромторгом», – подчеркнул он.

По словам депутата, перечень включает порядка восьми моделей. «Кроме того, разрешено использование автомобилей, которые произведены на территории России и имеют ВИН РФ», – добавил он.